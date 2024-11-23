"Мають бути в окопах": Зеленський висловився щодо змін в управлінні ЗСУ

Назвав одне з головних завдань Головнокомандувача ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що генерали Збройних Сил України мають бути в окопах, а ті, хто не там — не генерали. Ця заява пролунала на тлі зміни підходів до управління в ЗСУ, які викладені у Плані стійкості.

Як зазначив президент на Третій міжнародній конференції Grain from Ukraine, що другий пункт цього плану полягає і у зменшені бюрократії у військовій галузі.

"Генерали мають бути в окопах. Генерал, який не був в окопі, для мене – не генерал, попри досвід", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що одне з головних завдань головкома ЗСУ – зменшення бюрократії у війську. Вже до кінця листопада обіцяють представити концепцію реформування управління ЗСУ.

"При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, моральний стан військового наразі найважливіше.

"І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід до системи на "корпус-бригада", яку вони пропонують на сьогодні — це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", — резюмував президент.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна має всі шанси завершити війну вже наступного року. У січні 2025 наша держава побачить план майбутнього президента США Дональда Трампа, який обіцяв зупинити цю війну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що війна в Україні могла закінчитися ще у 2022 році, але цьому завадили партнери. Контрнаступ у Харківській області був настільки успішним, що реально міг завершити війну, кажуть у ЗСУ.