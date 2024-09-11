Укр

Выброс из Солнца ударил Землю "прямо в лоб": какой силы прогнозируются магнитные бури

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Солнце
Солнце. Фото Главред

Светило продолжает играть

На нашей планете бушует магнитная буря и, по словам астросиноптиков, она может продержаться в ближайшие дни. Ее спровоцировал большой выброс корональной массы (СМЕ).

Как говорят ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, в течение следующих трех дней возможны геомагнитные бури, особенно 13 сентября. В этот день сильный СМЕ ударит магнитное поле Земли.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) прогнозируют, что 11 и 12 сентября ожидаются геомагнитные штормы 5 баллов, а уже 13 сентября их сила вырастет до 6 баллов.

Магнитные бури на Земле в течение 11-15 сентября

В ресурсе Meteoagent был обнародован график "Прогноз солнечных вспышек на сентябрь 2024 года", согласно которому землянам этими днями следует готовиться к магнитным бурям 5 и 6 баллов мощности.

Сейчас, 11 сентября, на планете держится геомагнитный шторм в 6 баллов. На следующий день, 12 сентября, его сила уменьшится до 5 баллов. Однако уже в пьяницу, 13 сентября, прогнозируется снова 6-балльное колебание.

Уже в течение выходных, 14 и 15 сентября, не ожидается каких-либо бурь выше 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторых регионах Украины прогнозируется похолодание.

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#Прогноз #Магнитные бури #График