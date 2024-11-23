Чому вибухнули трансформатори під Києвом і що буде далі

Люди можуть залишитися без світла на багато днів

На Софіївській Борщагівці у передмісті Києва ввечері у п'ятницю, 22 листопада, вибухнули два трансформатори, у новобудовах навколо них зникло світло. На думку фахівців, вибух трансформаторів є наслідком нестачі трансформаторних підстанцій.

Річ у тім, що на будівництво однієї підстанції забудовникам треба було витратити близько 50 млн грн й вони не звели їх у достатній кількості. На стадії здачі будинків, вони "домовлялися" з контролюючими органами. Тепер наявні підстанції перевантажені, з настанням холодів вони не витримують і починають горіти, пише "Інформатор".

"Це все через владу, забудовників та контролюючі органи, одні дали добро на масову забудову, інші все це забудували, ввели в експлуатацію, але не все — окрім електричної частини, адже за гроші в нас можуть прийняти все, що захочеш. У підсумку на одну ТПшку (трансформаторну підстанцію — Ред.) припадає не 2-3 тис абонентів, а 8-10 тис. І горіти й вибухати вони будуть з похолодшанням з таким самим темпом, як шахеди літають над Києвом", — пояснив фахівець з питань ЖКГ Олег Попенко.

Він додав, що люди на Софіївській Борщагівці, які лишилися без світла через аварію 22 листопада, сидітимуть без світла від дня-двох у разі, якщо трансформатори перебували на балансі ОСР (оператора системи розподілу). Якщо вони є приватними, цей період може затягнутися аж до тижня, або й кількох.

За словами Попенка, ситуація з трансформаторними підстанціями на Київщині є катастрофічною. Трансформаторів, не прийнятих на баланс, — сотні, а будинків, що так і не були здані в експлуатацію саме через електричну частину, — понад тисяча.

Раніше "Телеграф" розповідав, які графіки відключення світла діють в Україні 23 жовтня. Обмеження у обсязі однієї черги застосовуються з 08:00 до 22:00.