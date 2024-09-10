Бабине літо скасовується? У деяких регіонах України очікується похолодання (мапа)

Українцям рекомендують дістати парасольки

В Україні стоїть бабине літо, погода поки що радує теплом. Але осінь поступово вступає у свої права і в середу, 11 вересня, в деяких областях пройдуть дощі.

Такий прогноз зробила відомий синоптик Наталка Діденко. Про те, якою буде погода, вона написала в Telegram.

"Холодно і з дощами буде завтра в західній частині України, вдень +17+22 градуси. У Тернопільській та Хмельницькій області до +25 градусів ", — йдеться у повідомленні.

На решті території України бабине літо продовжиться. Дощів не передбачається, +24+28 градусів.

Парасольки можуть стати в нагоді лише жителям Приазов’я та Дніпропетровщини.

Киян потішить сонячна погода. Вдень температура повітря прогріється до +26 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 12 градусів.

"Гіркі вкраплення в цю синоптичну насолоду — зависання димів різного походження і висока ймовірність пожеж від пересушеного повітря або, як кажуть, людського фактора.", — додала синоптик.

Раніше "Телеграф" розповідав читачам про те, якою буде погода в Україні у перші дні робочого тижня.