Росія має сотні ракет, але Україні є чим відповісти — аналітик

Україна програє Росії у кількості ракет

У росіян на озброєнні є сотні ракет малої та середньої дальності, якими вона здатна дістати у будь-яку точку України. І хоча ЗСУ такими можливостями похвалитися не можуть, але вони теж мають невелику перевагу.

Про це розповів аналітик із відкритих джерел (OSINT) видання BILD Юліан Рьопке. Він каже, що українські ракети набагато точніші, а це означає, що вони можуть потенційно завдати більшої шкоди, ніж російські.

За його словами, Москва від початку вторгнення використовувала крилаті ракети "Калібр" і Х-101, а також балістичні "Іскандер".

"Новим є те, що Україна тепер завдає удару у відповідь ракетами, у тому числі крилатими. Це ATACMS зі США, а також Storm Shadow або SCALP-EG з Великої Британії та Франції", — зазначив він.

Коментуючи запуск росіянами ракети середньої дальності (від 1000 до 5500 км) Дніпром без ядерних або звичайних боєголовок, Рьопке зазначив, що це було "пропагандистським кроком для залякування Заходу". Також до пропаганди він відніс заяву глави РФ Володимира Путіна про те, що такі ракети будуть виробляти серійно.

"Зрозуміло одне: Росія має сотні інших ракет малої та середньої дальності, якими вона може обстрілювати всю Україну. Крім того, повним ходом йде виробництво нових боєголовок", — додав він.

Разом з тим, він додав, що Україна отримала лише кілька десятків далекобійних ракет, проте всі вони мають значно вищі точність, ніж російські аналоги. Це означає, що ВСУ має інструменти для заподіяння більшої шкоди російським військовим об’єктам.

Як повідомлялося раніше, Україна завдала удару ракетою Storm Shadow по об’єкту в Курській області 21 листопада. У західних ЗМІ після цього з’явилися повідомлення про те, що через це поранення отримав один із північнокорейських генералів.