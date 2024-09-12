"Ще один крок до міжпланетного існування": вперше у відкритий космос вийшов турист (фото, відео)

Місія Polaris Dawn ще продовжується

Компанія SpaceX Ілона Маска успішно здійснила вихід у відкритий космос. Це стало першим в історії випадком, коли ця операція була здійснена приватною компанією.

Капітан і спонсор місії Polaris Dawn мільярдер-авіатор Джаред Айзекман вийшов із корабля Dragon, який летів на висоті понад 700 км над поверхнею Землі зі швидкістю понад 25 тисяч км/год, пише ВВС. За кілька хвилин він успішно повернувся назад.

За ним у відкритому космосі кілька хвилин провела провідна інженерка SpaceX Сара Гілліс. Два інших члени повністю приватного екіпажу — колега Гілліс Анна Менон та друг Айзекмана Скотт "Кідд" Потіт, залишалися всередині корабля. При цьому і вони опинилися в безповітряному просторі, оскільки Dragon не має шлюзу, і для виходу в космос довелося відкрити люк навстіж.

Вихід за межі корабля вважається найбільш ризикованою частиною орбітального польоту. До цього такі місії були справою професійних космонавтів, астронавтів і тайконавтів державних космічних місій з часу першого виходу у відкритий космос Олексія Леонова у 1965 році.

Астронавт НАСА Майк Хопкінс, якого SpaceX покликала коментувати пряму трансляцію, описав те, що сталося сьогодні легендарною фразою, яку свого часу промовив Ніл Армстронг, який першим ступив на Місяць 55 років тому: "Маленький крок для людини, гігантський стрибок для людства".

"Вражаюча подія не тільки для Polaris Down і SpaceX, але і для всього людства. Ми ще на один маленький крок наблизилися до міжпланетного існування", — сказав він.

Нагадаємо, шестиденна місія Polaris Dawn стартувала два дні тому і напередодні побила ще один рекорд — піднялася на найвищу навколоземну орбіту за всю історію пілотованих польотів понад 1400 км. Далі від Землі відлітали лише астронавти місячних місій "Аполлон".