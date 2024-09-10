Компанія Ілона Маска відправила в космос перших туристів: що треба знати про місію SpaceX Polaris Dawn (відео)

Космічні туристи зможуть вперше вийти у відкритий космос

Компанія Ілона Маска SpaceX реалізувала черговий амбітний проєкт у космічній сфері. У вівторок, 10 вересня, о 5:23 ранку за східним часом Falcon 9 запустила ракету-носій Polaris Dawn на низьку навколоземну орбіту. Космічний корабель Polaris Dawn Dragon успішно відокремився від ракети.

Про це повідомляє компанія SpaceX. Одна з цілей місії корабля Dragon — досягти найвищої навколоземної орбіти з часів програми "Аполлон" — 1400 кілометров. Також вперше не професійні астронавти, а любителі вийдуть у відкритий космос. На них будуть скафандри EVA, розроблені SpaceX. Це має відбутися 12 чи 13 вересня.

В рамках польоту заплановані 36 досліджень та експериментів. У складі місії: командир Джаред Айзекман, що раніше вже літав в космос та три новачки — пілот місії Кідд Потіт, спеціаліст місії Сари Гілліс, спеціаліст місії та медичний працівник Анна Менон. Жінки — співробітниці SpaceX. Компанія надає можливість слідкувати за космічним кораблем.

Очікується, що Polaris Dawn's Dragon приземлиться через шість днів після старту. Приземлення очікується біля берегів Флориди.

Раніше "Телеграф" розповідав про першу українську космічну туристку, яка на годину піднялась з землі разом з Virgin Galactic. Одеситка Ліна Бороздіна, що має американське громадянство, готувалась до польоту 18 років.