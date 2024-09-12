"Еще один шаг к межпланетному существованию": впервые в открытый космос вышел турист (фото, видео)

Миссия Polaris Dawn еще продолжается

Компания SpaceX Илона Маска успешно осуществила выход в открытый космос. Это стало первым в истории случаем, когда данная операция была осуществлена частной компанией.

Капитан и спонсор миссии Polaris Dawn миллиардер-авиатор Джаред Айзекман вышел из корабля Dragon, который летел на высоте более 700 км над поверхностью Земли со скоростью свыше 25 тысяч км/ч, пишет BBC. Чрез несколько минут он успешно вернулся обратно.

За ним в открытом космосе несколько минут провела ведущий инженер SpaceX Сара Гиллис. Два других члена полностью частного экипажа — коллега Гиллис Анна Менон и друг Айзекмана Скотт "Кидд" Потит, оставались внутри корабля. При этом и они оказались в безвоздушном пространстве, поскольку у Dragon нет шлюза, и для выхода в космос пришлось открыть люк настежь.

Выход за пределы корабля считается самой рискованной частью орбитального полета. До этого такие миссии были уделом профессиональных космонавтов, астронавтов и тайконавтов государственных космических миссий со времени первого выхода в открытый космос Алексея Леонова в 1965 году.

Астронавт НАСА Майк Хопкинс, которого SpaceX позвала комментировать прямую трансляцию, описал случившееся сегодня легендарной фразой, которую в свое время произнес Нил Армстронг, первым ступивший на Луну 55 лет назад: "Маленький шаг для человека, гигантский скачок для человечества".

"Потрясающее событие не только для Polaris Down и SpaceX, но и для всего человечества. Мы еще на один маленький шаг приблизились к межпланетному существованию", — сказал он.

Напомним, шестидневная миссия Polaris Dawn стартовала два дня назад и накануне побила еще один рекорд — поднялась на самую высокую околоземную орбиту за всю историю пилотируемых полетов, более 1400 км. Дальше от Земли улетали только астронавты лунных миссий "Аполлон".