Штучний інтелект виявив в пустелі Наска сотні нових малюнків (фото, відео)

Японські вчені не встигли перевірити всі знайдені ШІ потенційні малюнки

Штучний інтелект допомагає науці рухатися вперед. Вчені за допомогою штучного інтелекту знайшли 303 геогліфи у пустелі Наска в Перу, яких ніколи раніше не бачили. Серед них гуманоїдні фігури інопланетян, безголові фігури, косатка з ножем, домашні тварини тощо.

Дослідники використовували модель штучного інтелекту, яка була навчена помічати слабкі контури геогліфів, щоб шукати пропущені фігури на супутникових зображеннях пустелі Наска. Дослідження проводили вчені з університету Ямагата в Японії.

Модель ШІ, яка може знаходити лінії в 20 разів швидше, ніж люди, створила список потенційних геогліфів для дослідження, включно з тими районами, де знамениті лінії ніколи раніше не були помічені. У період з вересня 2022 року по лютий 2023 року дослідники відвідали ці місця і змогли підтвердити, що 303 з них були справжніми геогліфами.

Знайдені ШІ геогліфи

Нове дослідження також допомогло висвітлити важливі відмінності між двома основними типами ліній Наска: геогліфами рельєфного типу, які є меншими та складнішими та геогліфами лінійного типу, які покривають більшу площу та використовують більше прямих ліній. Дослідження показало, що більшість відомих геогліфів рельєфного типу (82%) зображують людей або домашніх тварин, тоді як більшість геогліфів лінійного типу (64%) демонструють диких тварин, таких як птахи та кити. ШІ вже визначив ще сотні інших потенційних кандидатів у геогліфи, які команда не встигла оцінити в останньому дослідженні.

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