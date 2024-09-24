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Искусственный интеллект обнаружил в пустыне Наска сотни новых рисунков (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
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Некоторые геоглифы изображают живых существ
Некоторые геоглифы изображают живых существ. Фото Иллюстративное фото

Японские ученые не успели проверить все найденные ИИ потенциальные рисунки

Искусственный интеллект помогает науке двигаться вперед. Ученые с помощью искусственного интеллекта обнаружили 303 геоглифа в пустыне Наска в Перу, которых никогда раньше не видели. Среди них гуманоидные фигуры инопланетян, безголовые фигуры, косатка с ножом, домашние животные.

Исследователи использовали модель искусственного интеллекта, которая была умудрена замечать слабые контуры геоглифов, чтобы искать пропущенные фигуры на спутниковых изображениях пустыни Наска. Исследования проводили учёные из университета Ямагата в Японии.

Модель ИИ, которая может находить линии в 20 раз быстрее, чем люди, создала список потенциальных геоглифов для исследования, включая те районы, где знаменитые линии никогда раньше не были замечены. В период с сентября 2022 по февраль 2023 исследователи посетили эти места и смогли подтвердить, что 303 из них были настоящими геоглифами.

Найдены ИИ геоглифы
Найдены ИИ геоглифы

Новое исследование также помогло осветить важные различия между двумя основными типами линий Наска : геоглифами рельефного типа, которые являются меньшими и сложными и геоглифами линейного типа, которые покрывают большую площадь и используют больше прямых линий. Исследование показало, что большинство известных геоглифов рельефного типа (82%) изображают людей или домашних животных, тогда как большинство геоглифов линейного типа (64%) демонстрируют диких животных, таких как птицы и киты. ИИ уже определил еще сотни других потенциальных кандидатов в геоглифы, которые команда не успела оценить в последнем исследовании.

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