Б'є током, коли гладите кота? Вчені розгадали секрет виникнення статичної електрики

Вчені бились над загадкою більш ніж 2600 років

Природа дивовижна — навіть в Сахарі може піти дощ. А от деякі давно відомі явища, вченим вдалось пояснити тільки зараз.

Наприклад, статичну електрику. Вона може виникати в різних ситуаціях — із синтетичним одягом, або ж навіть, коли ви просто гладите кота. Статичну електрику створює тертя між вашою рукою та шерстю кота. Зовнішні електрони хутра та вашої шкіри взаємодіють, у результаті чого одна поверхня стає позитивно зарядженою, а інша – негативно.

Статична електрика більш виражена в середовищах із низькою вологістю, тож частіше спостерігається у зимові місяці, коли опалення в приміщенні зменшує вологість повітря. Кіт також може вдарити струмом після того, як потерся о синтетичні речі.

Вплив статичної електрики

Коли ви простягаєте руку, щоб погладити свого кота після накопичення заряду на вашій руці, ви можете відчути легкий удар, коли заряд вирівнюється між вами та вашим котом. Це може спричинити тимчасовий дискомфорт як для вас, так і для вашого вихованця, але, як правило, це не шкідливо.

Звідки береться статична електрика — вчені зробили відкриття

Статичну електрику вперше спостерігали в 600 році до нашої ери, але дослідники намагалися пояснити, як тертя її викликає. Нещодавно дослідники висунули та довели гіпотезу, що різні електричні заряди накопичуються на передній і задній частинах ковзного об’єкта, створюючи струм. До накопичення зарядів призводить різна сила деформації.

Статична електрика, наче не сильно шкідлива, проте в промисловості може спричиняти навіть пожежі, вона заважає механічному подрібненню речовин в порошки та навіть впливає на смак кавових зерен. Вчені кажуть, що саме статична електрика спричинила злипання частинок — важливий чинник створення нашої планети.

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