Мамонтів вбив нежить? Вчені знайшли докази незвичайній теорії

Через закладений хобот мамонти не знаходили їжу, воду та партнерів для розмноження

Поки вчені намагаються відродити мамонтів, інші дослідники знайшли третю вагому причину їхнього вимирання. Мова про алергію, через яку їм було важко знайти пару.

Як повідомляє Phys.org, вчені виявили антитіла та алергени у зразках тканини заморожених мамонтів, що свідчить про те, що великі тварини могли мати труднощі з пошуком партнера через втрату нюху.

Мамонти вимерли приблизно 4000 років тому та жили у частині Північної Америки, Азії та північній Європі. Також рештки мамонтів знаходили і на території України. Головні причини вимирання — зміни клімату та полювання людей.

У новому дослідженні дослідницька група пропонує іншу можливу причину: алергія на пилок, яка призвела до закладеності носа, через що мамонтам було важко знайти їжу, воду та потенційних партнерів. На це вказують виявлені антитіла та алергени. Тож алергія — третя причина вимирання мамонтів.

На користь ідеї також і те, що вимирання шерстистого мамонта відбулося в той час, коли на планеті ставало тепліше. Рослини почали рости в нових місцях і вони викидали у повітря пилок, спричинивши реакцію у тварин.

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