Підводне танго: вчені показали рідкісне відео танців акул

Без укусів обійтися не вдається, а зуби у цих акул вражаючі

Тварини можуть бути дуже винахідливими та граціозними, коли справа стосується спроб справити враження на протилежну стать і прикладів тому дуже багато — від складних пісень птахів, до танців павуків. Але коли справа стосується акул, то важко повірити, що вони насправді є великими любителями потанцювати.

Вчені з SEA LIFE Sydney Aquarium, що в Сіднеї (Австралія) змогли зняти дуже рідкісне відео, на якому акули-няньки, також відомі як піщані акули (Carcharias taurus), кружляють у чомусь подібному до танцю. І як багато хто міг подумати, це справді виглядає так, ніби вони намагаються один одного розірвати на частини.

"Це схоже на підводне танго" — зазначив один зі співробітників акваріума Патрік Нельсон.

На кадрах видно, що акули кусають один одного за плавці, крутячись один навколо одного. При цьому вчені не виключають, що самці в цьому танці мають на меті перевернути самку на спину.

Річ у тім, що при перевертанні на спину акули впадають у стан "тонічної нерухомості" — своєрідного ступору, який залежно від виду може тривати від кількох секунд до 15 хвилин. Тобто таким чином самці можуть зробити свою справу, поки самка перебуває у "відключці" без ризику зіткнутися з її гострими зубами.

Вчені вважають, що при перевертанні акула отримує сигнали від вестибулярного апарату, які вона не може нормально обробити, після чого її мозок буквально йде в "перезавантаження". Цим часто користуються вчені, які досліджують цих риб, а також косатки, які дуже люблять їсти печінку деяких видів акул.

Якщо ж здається, що шлюбні ігри акул надто жорстокі, тобто і хороша новина — деякі види можуть розмножуватися без участі самців. Наприклад, так зробила куницева акула, яку залишили на самоті в акваріумі в Італії.