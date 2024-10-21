В Китае нашли самые маленькие яйца динозавров: кто их мог отложить (фото)

На звание "родителей" пока есть несколько кандидатов

В большинстве случаев, говоря о динозаврах люди сразу представляют рептилий исполинских размеров. Однако в реальности эти животные занимали огромное количество экологических ниш и могли поразить воображение разнообразием размеров и форм. А новая находка это подтверждает.

Речь идет о найденных в Китае яйцах динозавра размером всего в 29 миллиметров. Своим открытием ученые поделились в журнале Historical Biology.

На самом деле окаменелости обнаружили еще в 2021 году, однако специалисты до последнего времени не могли выяснить что должно было вылупиться из них. К слову, они и сейчас точно не могут понять, чьи именно это яйца, но существуют предположения, что они принадлежали какому-то неизвестному виду теропод.

Тероподы это группа, к которой причисляются все наиболее известные двуногие хищники древнего мира, включая велоцирапторов, тираннозавров и карнотавров. Считается, что современные птицы представляют собой одну из веток теропод. То есть это единственные динозавры, которые дожили до сегодняшнего дня.

Однако ученые говорят, что форма, толщина скорлупы и другие особенности этих яиц имеют ряд уникальных отличий, что позволяет с уверенностью говорить, что их отложили не птичьи динозавры. Впрочем, на яйца других теропод они тоже не похожи.

Из-за этого, они пока были причислены к новому роду Minioolithus ganzhouensis, что буквально переводится как "маленькие окаменелые яйца из Ганьжоу". В настоящее время известно лишь то, что яйца были отложены 80-миллионов лет назад, то есть в позднем Меловом периоде.

Очевидно, что понадобится провести долгую кропотливую работу, чтобы определить принадлежность этих яиц, однако уже сейчас известно о том, что в Ганьжоу в то время жило достаточно кандидатов, чтобы стать "потерянными родителями". Среди них несколько видов птицеподобных овирапторидов и дромеозаврид — родственников всем известного велоцираптора.

Овирапторид Heyuannia - один из множества видов мелких динозавров, живших в регионе

Дромеозаврид Zhenyuanlong тоже встречался в этом регионе

Как известно, из Китая родом один из самых мелких динозавров — микрораптор, который жил примерно за 50 миллионов лет до того, как отложили найденные яйца. Его главной отличительной чертой было наличие четырех крыльев и ученые долго ломали голову над тем, действительно ли они были полезны при полете.