У Бразилії археологи розкопали дідуся динозаврів, а в Англії – сліди доострівної епохи

Деякі артефакти ще часів мезоліту

Археологи з різних куточків світу продовжують дивувати науковий світ своїми знахідками. У Великій Британії виявили сліди людської діяльності, яким понад 8500 років. Водночас у Бразилії знайшли рештки нового виду динозавра.

У графстві Вустершир, Англія, археологи розкопали тисячі артефактів на ділянці Майлстоун-Граунд. Як повідомляє BBC, серед знахідок – фрагменти римської кераміки, крем'яні знаряддя, кістки тварин і людей. Найцікавіше, що деякі артефакти датуються мезолітом – періодом, коли Британія ще не була островом.

Ніна О'Хейр з археологічної служби Вустерширу каже: "Ці знахідки датуються часом, коли Британія набувала свого сучасного вигляду". За словами археолога Джеймі Вілкінса, це найкраще місце розкопок, на якому він коли-небудь працював.

Цікаво, що початок цим важливим дослідженням поклали діти з місцевого клубу юних археологів ще у 2004 році. Натан Хейзлхерст, колишній учасник клубу, згадує: "Неймовірно думати, що ми започаткували все це стільки років тому".

Тим часом у Бразилії палеонтологи зробили не менш дивовижне відкриття. Вони виявили новий вид динозавра, якому дали назву Gondwanax paraisensis. Ця тварина жила приблизно 237 мільйонів років тому.

Родріго Темп Мюллер, палеонтолог з Федерального університету Санта-Марії, пояснює: "Gondwanax paraisensis – це найдавніший силезаврид з трьома крижовими хребцями. Це ознака, яку зазвичай спостерігають у більш розвинених форм".

Знахідка важлива для розуміння еволюції ранніх динозаврів та їхніх родичів. Вона показує різноманітність способів пересування серед ранніх пан-авіанів – групи, до якої належать птахи та їхні найближчі родичі серед динозаврів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи були в Україні динозаври. Нещодавно повідомлялось, що в Малинському кар'єрі знайшли верхівку зуба, ймовірно, динозавра.