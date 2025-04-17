Дружина футболіста збірної України здивувала пікантним образом (фото)

Красуня використала долари, щоб прикрасити волосся

Модель, журналістка та блогерка Дар’я Савіна, дружина центрального захисника "Шахтаря" та збірної України Валерія Бондаря, поділилася в соцмережах своєю черговою фотосесією. Цього разу красуня здивувала всіх своєю зачіскою.

Відповідні знімки Савіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Родзинкою фотосесії стали долари, які використовувалися у зачісці моделі. До слова, Савіна у коментарях зазначила, що долари, використані у її зачісці, були несправжні.

Дар’я Савіна

За добу знімки Дарії зібрали близько 10 тисяч вподобайок та десятки захоплених коментарів.

Також Савіній дісталося і від критиків.

Зазначимо, Дар'я та Валерій одружилися 21 липня 2021 року. Раніше Савіна зустрічалася з "динамівцем" Владиславом Супрягою.

Дар’я Савіна та Валерій Бондар

У сезоні 2024/25 26-річний Бондар зіграв у 32 матчах на клубному рівні, гольовими діями не відзначався.

Нагадаємо, "Шахтар" йде третім у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу. Напередодні Гірники здолали "Кривбас" у перенесеному поєдинку 5-го туру Української прем’єр-ліги.