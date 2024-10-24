На Сонці відбувся сильний спалах, який може спричинити магнітні бурі на Землі

Чого чекати від геомагнітної погоди, розповіли вчені

На Сонці з'являється нова пляма, яка несе загрозу для планети у вигляді магнітних бур. Однак вчені попереджають, що на світилі панує група плям і одна з них вже встигла створити спалах. У космос вилетів викид корональної маси (СМЕ), тож варто готуватись до штормів.

Група великих сонячних плям з’являється над південно-східним краєм Сонця. Нещодавно відбувся максимально потужний сонячний спалах, як кажуть астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

За їх словами, 24 жовтня вранці вибухнула сонячна пляма AR3869, спричинивши повільний сонячний спалах класу X3.3.

"Екстремальне ультрафіолетове випромінювання від спалаху іонізувало верхню частину атмосфери Землі. Це, у свою чергу, спричинило зникнення короткохвильового радіо в Австралії та Південно-Східній Азії", — пояснюють на сайті.

Водночас астросиноптики також попереджають, що цей вибух точно спричинив СМЕ. Тож є ймовірність геомагнітних штормів на Землі, але конкретної дати немає.

Магнітні бурі на Землі 24-27 жовтня

Згідно з даними сайту Meteoagent, упродовж цих днів прогнозується лише середня магнітна буря в 4 бали.

Протягом 24-25 жовтня триматиметься магнітна буря в 4 бали. Після того, з 26 по 27 жовтня не очікується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких областях України зіпсується погода найближчим часом.