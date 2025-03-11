Свято 11 березня: що не можна робити, аби був урожай

У цей день продовжується Великий піст

Сьогодні, 11 березня, віряни православної та греко-католицької церков згадують патріарха Єрусалимського, святого Софронія. До запровадження в Україні новоюліанського календаря свято відзначали 24 березня.

Софроній з'явився на світ близько 560 року у Дамаску у родині християн. Він вивчав грецьку мову та літературу, філософію та богослов'я. Певний час жив у Єрусалимі, де спілкувався з відлюдниками та своїм наставником — ієромонахом Іоаном Мосхом.

Згодом Софроній прийняв чернецтво та став патріархом Єрусалимським. Він очолював церкву протягом 10 років. Це були складні часи для Палестини, оскільки араби зайшли у місто. Святий намагався домовитися з окупантами про безпеку для вірян. За свою діяльність Софроній став одним із найвидатніших християнських учених, адже добре знав і поширював богослов'я.

Традиції та прикмети 11 березня

У цей день віряни йдуть до церкви та моляться до святого Софронія. Люди каяться у своїх гріхах, а також просять благословення та наставництва у справах. Наші предки у цей день прислухалися, чи співають птахи. Якщо це відбувалося, то треба було загадувати бажання. Це означало, що воно обов'язково збудеться.

Сонце світить у цей день — буде тепла весна.

Ворони сидять на землі — до холодів.

Сніг чи дощ є передвісниками холодної погоди найближчим часом.

Літають жайворони — буде тепло.

Що не можна робити 11 березня

У цей день не варто працювати на землі, зокрема щось садити. Урожаю тоді не буде або станеться щось погане.

Як і в інші дні, заборонено пліткувати, лінуватися, заздрити, говорити про когось погано.

Не варто їсти птицю у цей день, бо це може накликати біду.

Викидання старих речей цього дня може призвести до бідності.

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