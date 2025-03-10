Уникнути катастрофи. Чого чекати від переговорів США та України у Саудівській Аравії

Трамп анонсував і зустріч з росіянами у Саудівській Аравії.

У вівторок, 11 березня, заплановано зустріч американської та української делегацій у місті Джидда, що в Саудівській Аравії. У західних ЗМІ вже прогнозують, що переговори будуть "жорсткими", враховуючи різні очікування сторін.

Чого прагнуть досягти Київ та Вашингтон, читайте далі в матеріалі міжнародної оглядачки "Телеграфу" Ольги Кирилової.

Хто буде присутній

Попри те, що президент України Володимир Зеленський 10 березня здійснює візит до Саудівської Аравії, він не братиме участі в переговорному процесі.

За даними "Телеграфу", візит Зеленського до країни планувався ще минулого місяця й був вимушено перенесений через переговори американців та росіян, які відбулися в Ер-Ріяді 18 лютого. Ця перша двостороння зустріч стала несподіванкою для багатьох українських та європейських дипломатів.

"Ми продовжимо працювати заради наближення миру – буде мій візит у Саудівську Аравію… Ще більш підготовленою стала зустріч наших команд у Саудівській Аравії – України та Сполучених Штатів. Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки", — поділився Зеленський у зверненні 9 березня.

На переговори до Джидди вирушили керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник з військових питань Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

При цьому видання The Economist напередодні зустрічі не впустило можливості зазначити: Єрмак, який є ключовим переговорником команди Зеленського, не користується популярністю в команді Трампа.

Від США, попередньо, будуть присутні Державний секретар Марко Рубіо, радник президента з нацбезпеки Майк Волтц та Стів Віткофф, який в команді Трампа відповідальний за трек переговорів із росіянами.

Є інформація, що представники американської адміністрації планують переговори й з "російськими офіційними особами". В МЗС РФ таку новину спростували й заявили, що "ніякої інформації від американської сторони [щодо зустрічі] не надходило".

При цьому Трамп сам анонсував майбутні переговори з обидвома сторонами, спілкуючись із журналістами на борту літака Air Force One у неділю: "Наближаються великі зустрічі, як ви знаєте, в Саудівській Аравії. Вони включатимуть Росію. Буде Україна. Ми побачимо, чи зможемо ми щось зробити".

Традиційно Трамп заявив, що ані в Росії, ані в України немає козирів, тому сторонам потрібно "укласти угоду". "Деякі дуже важливі речі можуть відбутися цього тижня", — анонсував президент США.

Хоча жодної готової "угоди" в природі немає, як і обрисів мирного плану з боку Штатів. Але Вашингтон зробив ряд кроків щодо обмеження передачі розвідданих та поставок зброї. І ці кроки мають на меті схилити Київ до незручних компромісів.

Як звертає увагу видання Politico: зараз Трамп — один із тих, хто вихоплює козирі з рук України.

"Можливо, саме Трамп відібрав у України будь-які карти, якими вона володіла, одноосібно підштовхнувши країну до найнебезпечніших часів з моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Призупинення американської військової допомоги, в тому числі вже готової до постачання техніки, на яку країна з нетерпінням чекала, позбавило Україну можливості отримати деякі з найважливіших і найефективніших видів озброєнь, таких як ракети Patriot, які виявилися вирішальними для захисту міст", — описує медіа.

Чого хочуть США

Американсько-українські переговори відбуваються з метою налагодити двосторонні відносини після сварки в Овальному кабінеті між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

При цьому за останній тиждень Україна зіштовхнулася з купою "батогів" від США, зокрема, адміністрація Трампа припинила постачання зброї та обмежила обмін розвідданими з Києвом. Росія, яка за тиждень випустила по українських містах понад 1000 БПЛА та десятки ракет різного типу, отримала від Трампа лише погрози щодо нових санкцій і тарифів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп майже нічого не може зробити у плані торгівельних санкцій проти Росії, адже рівень двосторонньої торгівлі між Москвою та Вашингтоном є мізерним у порівнянні з ВВП РФ. США мають дуже обмежені засоби тиску на Путіна. Один із дійсно дієвих способів "притиснути" росіян — знизити ціни на нафту, тим самими обмеживши доступ Москви до валютних надходжень, які та отримує за продані енергоносії.

23 січня під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Трамп заявив, що хоче звернутися до Саудівської Аравії та ОПЕК, аби спільними зусиллями знизити світові ціни на нафту. Однак заява президента США не подіяла — група ключових членів ОПЕК вирішила не змінювати поточну політику з видобутку.

Водночас способів тиску на Україну в Трампа більше. За даними джерел каналу NBC, президент США прагне домогтися від України підписання угоди щодо корисних копалин та чекає фундаментальних поступок у переговорному процесі.

"Він хоче бачити зміни у ставленні президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, заявили чиновники, включаючи готовність піти на поступки, такі як відмова від територій на користь Росії. Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив певні кроки в напрямку виборів в Україні й, можливо, пішов у відставку з посади лідера своєї країни", — йдеться у матеріалі.

Як пояснює "Телеграфу" обізнане західне джерело, команда Трампа розглядає угоду про копалини як найбільшу гарантію безпеки, що вони можуть надати. Мовляв, факт того, що американські компанії "зайдуть" на українську територію — вже "вагомий крок". Військові гарантії безпеки для Києва в Білому домі хочуть перенести на плечі Європи, яка "ближче, й має сама перейматися, щоб російські війська не пішли далі".

За умов тиску на Київ американські чиновники планують використати зустріч в Саудівській Аравії, щоб визначити, на які поступки готова піти Україна заради "мирної угоди", на якій наполягає Трамп.

На чому стоїть Україна (і її союзники)

За даними британського Financial Times, Україна на переговорах спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку, "переконавши Дональда Трампа, що Володимир Зеленський прагне швидкого завершення війни". Але при цьому відстоюючи свої "червоні лінії".

"Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як послугу за відновлення військової та розвідувальної допомоги", — описує джерело FT.

"Як мінімум, Україна хоче підписати рамкову угоду про спільну американсько-українську розробку корисних копалин. 7 березня Зеленський також запропонував припинення вогню в повітрі та на морі: ідея, за словами західного чиновника, полягає в тому, щоб повернути м'яч назад на поле Росії, висунувши їй вимоги.

Обидві події, як сподіваються західні чиновники, створять відчуття, що Україна готова до взаємодії з Трампом. Якщо Росія скаже "ні" рамкам, які були прийняті Америкою та Україною, саме Трамп повинен буде спробувати натиснути на Путіна, щоб той прийняв його умови", — стверджує, своєю чергою, журнал The Economist.

Видання додає, що Україна формувала свою стратегію разом із Францією та Великою Британією. Ба більше, британці консультували українську сторону, як вести переговори з американцями, щоб "уникнути повторення катастрофічної сварки в Овальному кабінеті".

Україна, ймовірно, дасть зрозуміти, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її здатність переозброюватися, змушує юридично визнати окуповану територію російською або втручається у внутрішню політику України — наприклад, наполягаючи на проведенні виборів — є неприйнятною.

За даними "Телеграфу", також на столі переговорів — необхідність звільнення полонених. Раніше Україна заявляла про готовність до обміну за формулою "всіх на всіх".

На перший погляд, переговорні групи підходять до саудівської зустрічі з різним списком вимог. Західні медіа підігрівають градус напруги, сиплючи прогнозами, що "тепер настає момент катарсису — або чергового раунду жорстокого покарання" для України.

"Для України вимальовується небезпечна перспектива, що невдалі переговори можуть спровокувати ще більший тиск з боку Америки… Ставки на переговори у вівторок не можуть бути вищими. Якщо вони проваляться, Україна навряд чи отримає інший шанс: "Американці подвоять повчальний режим і нав'язуватимуть нам все, що вони з Росією вирішать", — пише те саме The Economist, цитуючи власні джерела. Слід розуміти, що схожі інсайди також можуть бути елементом медійного тиску з боку Адміністрації Трампа.

Раніше "Телеграф" розбирав консервативну дорожню карту, створену для Трампа впливовим аналітичним центром Heritage Foundation. На переконання частини республіканців, підтримка США Україною взагалі не відповідає інтересам національної безпеки Америки. Мовляв, Україна — не союзник по НАТО, і є однією з найбільш корумпованих держав у Європі.

Тому США не повинні продовжувати свою участь у підтримці Києва, — пропонувалося в плані. Виключати такий сценарій не варто. Та незалежно від результатів переговорів у Джидді, "нам своє робити".

Навіть якщо Штати під керівництвом Трампа під якимось приводом повністю відійдуть від допомоги Україні, поруч залишаються європейські союзники. Світовий порядок, який здавався стабільним після Холодної війни, переживає глибокий злам. Європа при цьому гостро потребує заповітної стратегічної автономії від Вашингтона.

Ключове питання в тому — на скільки вистачить запалу європейського лідерства, і чи знайдуться гроші, щоб перетворити слова на підтримку українців на дії. Перші кроки у цьому напрямку вже зроблені: Європейський Союз готується до масштабного переозброєння на суму 800 мільярдів євро, і Україна — невід’ємна частина цього плану.

А як інакше? Немає іншої країни на континенті, яка б за три роки наростила спроможності власного оборонно-промислового комплексу в 35 разів, і виробляла щонайменше третину необхідної зброї, аби давати відсіч ворогу, набагато більшому за розмірами й ресурсами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США згортають 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Наразі доля проєктів, пов’язаних з Україною, залишається невизначеною.