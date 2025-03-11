Він майже на рівні з паспортом. Який документ точно повинні носити чоловіки під час мобілізації

Під час воєнного стану в Україні чоловікам необхідно завжди мати при собі військово-обліковий документ

Під час воєнного стану військові ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаних чоловіків. Ті, своєю чергою, мають носити при собі актуальні військово-облікові документи з оновленими даними.

Якщо військово-облікових документів під час перевірки не буде, то чоловіка проведуть до ТЦК та СП, аби з'ясувати обставини, чому їх немає. Про це розповіла юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова у коментарі для "РБК-Україна".

Тож, військовозобов'язані українці чоловічої статі повинні завжди носити з собою:

або військовий квиток;

або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного із вклеєним штрих-кодом;

або приписне, якщо йдеться про призовника.

або військово-обліковий документ нового зразка (який видається всім категоріям з цих осіб).

Ці документи не обов'язково мати у паперовому форматі. Військовим ТЦК також можна показати документи в "Резерв+" або "Дія", але на них має бути QR-код. Крім нього, в них також повинна міститись інформація про перебування на обліку та "порушення правил військового обліку".

Однак папірці мають носити й особи, яких виключили з обліку, аби підтвердити цей факт при перевірці документів. А якщо в чоловіка є відстрочка, то вона діє лише за наявності військово-облікового документа, серія та номер якого зазначені безпосередньо у довідці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як отримати військовий квиток в "Резерв+" та оновлювати його.