З цими хворобами серця не мобілізують: список діагнозів

Захворювання повинно бути підтверджене на ВЛК

Відстрочку чи звільнення від мобілізації можна отримати за станом здоров'я. Зокрема, це стосується чоловіків із серцево-судинними захворюваннями.

Згідно з наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби є такі серцеві захворювання:

серцева недостатність II-Б — III стадії;

гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней.

Також не підлягають мобілізації з цереброваскулярними хворобами зі значними порушеннями функцій, а саме:

інфаркт міокарда;

інсульт;

стеноз артерій;

емболія або тромбоз;

аневризми артерій;

церебральний атеросклероз;

гіпертензивна енцефалопатія;

після наслідків хірургічних втручань.

Хвороби артерій та судин, які дають право на відстрочку або звільнення від мобілізації:

значні порушення кровообігу через хвороби артерій (атеросклероз, стеноз, аневризма, розширення або розшарування головних артерій, емболія та тромбоз аорти);

хвороби периферичних судин із порушенням кровообігу (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт);

набутий артеріовенозний свищ;

спадкова гемолітична телеангіектазія або непухлинний невус;

захворювання вен та лімфатичних судин із порушенням функцій (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз, емболія, варикозне розширення вен, лімфаденіт).

Як підтвердити непридатність до служби

Усі зазначені захворювання повинні бути підтверджені під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Лише після цього приймається офіційне рішення про непридатність до військової служби.

Медичні документи, що підтверджують діагноз, мають бути чинними та оформленими згідно з вимогами ВЛК. Рішення комісії про звільнення від мобілізації видається на підставі висновку лікарів та вивчення стану здоров’я військовозобов’язаного.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка без щитовидної залози. Все залежить від тяжкості захворювання.