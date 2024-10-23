В Україну йде похолодання та сильні вітри: у яких областях 24 жовтня зіпсується погода

Пориви сягатимуть 8-13 метрів за секунду

У четвер, 24 жовтня, на значній частині території Україні буде вітряно. Причиною стане антициклон Xelat, який принесе суху та прохолодну погоду без опадів.

Температура повітря коливатиметься в межах від +2 °C вночі до +16 °C вдень. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у на своїй сторінці у Facebook.

За прогнозом синоптикині, найсильніший вітер очікується у північних, центральних та східних областях, де його пориви сягатимуть 8-13 метрів за секунду.

Нічна температура в різних регіонах України становитиме від +2 до +8 градусів. Вдень повітря прогріється до +11…+16 °C. У північній частині країни буде дещо прохолодніше — стовпчики термометрів покажуть від +9 до +12 градусів.

Погода в Україні на 24 жовтня, Гідрометцентр

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У столиці 24 жовтня переважатиме суха та сонячна погода. Температура повітря протягом дня триматиметься на позначці близько +12 градусів. Синоптики попереджають про поривчастий північно-західний вітер.

За словами Наталки Діденко, надалі істотних змін у погодних умовах не передбачається. Раніше прогнозовані опади, які мали розпочатися з 28 жовтня, не підтверджуються через вплив антициклону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду в Україні на кінець жовтня. В останні дні місяця прийдуть циклони.