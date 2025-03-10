Чи можлива у США громадянська війна: несподівана відповідь штучного інтелекту

Ситуація у США може загостритися, але навряд чи стане критичною

Прихід до влади в США адміністрації Дональда Трампа призвів до хаотизації внутрішньої та зовнішньої політики, через що голоси незадоволених його політикою людей звучать у мережі дедалі частіше. З огляду на це навіть прозвучали спекуляції на тему серйозних громадських обурень і навіть громадянської війни.

"Телеграф" вирішив звернутися за аналізом до штучного інтелекту, щоб відповісти на запитання про те, наскільки ймовірним є цей сценарій. Питання було задано моделі Grok 3, створеної з ініціативи американського мільярдера та соратника Трампа Ілона Маска.

ШІ зазначив, що нинішні події відбуваються на тлі значної поляризації американського суспільства, яка помітно посилилася під час першої каденції Трампа та ще раз після другого приходу до Білого дому. Нейромережа також вказує на те, що стиль правління нинішнього президента США багато хто називає "непередбачуваним", а деякі його укази, на кшталт запровадження НС на кордоні Мексики, вже викликали суперечливу реакцію.

Водночас Grok звертає увагу на те, що в мережі вже виникли побоювання про ризики виникнення громадянської війни. Цікаво те, що в якості аргументу ШІ звернув увагу на повідомлення україномовного користувача соцмережі X @anestesist1, що виглядає трохи дивним.

Нейромережа зазначає, що у США справді є певні теми, що викликають напругу в соціумі, на зразок міграції, економічної нерівності чи доступу до зброї, проте фундаментального розколу між різними групами населення немає. Як приклад наводиться громадянська війна 1861-65 років, що виникла через різні думки на тему рабства та прав штатів.

Також Grok зазначає, що американська система влади має сильні інституційні запобіжники, які знижують ризики виникнення громадянської війни, що включає Конгрес, суди та армію. Однак він не виключає, що у разі отримання більшості в Конгресі прихильниками Трампа ці запобіжники можуть бути ослаблені.

ШІ вказує також на те, що серед прихильників Трампа є багато людей, які готові до рішучих дій, як це було під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Це включає різні ультраправі угруповання на кшталт "Alt-right".

Нейромережа вважає, що ймовірність виникнення повномасштабної громадянської війни можна вважати низькою (менше ніж 5-10%), тоді як локальні зіткнення та масштабні протести виглядають реальнішими (20-30%). Як висновок Grok пропонує подивитися як розвиватимуться події у 2025 році, щоб мати більше даних для побудови прогнозу.

Для підтвердження результатів "Телеграф" також звернувся за фактчекінгом до ChatGPT 4o. Модель зазначає, що оцінка "колеги" є збалансованою, проте питання ймовірностей війни та зіткнень вона вважає "швидше суб’єктивною". Разом з тим вона погоджується з висновком про те, що можливість громадянської війни в США залишається низькою, хоча й існують ризики виникнення насильства на ґрунті політичних розбіжностей.

Як повідомлялося раніше, у Трампа виникли серйозні розбіжності з Канадою. Через це він навіть погрожував переглянути договір від 1908 року про кордони.