На Солнце произошла сильная вспышка, которая может вызвать магнитные бури на Земле

Чего ждать от геомагнитной погоды, рассказали ученые

На Солнце появляется новое пятно, несущее угрозу для планеты в виде магнитных бурь. Однако ученые предупреждают, что на светиле царит группа пятен и одно из них уже успело создать вспышку. В космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ), поэтому следует готовиться к штормам.

Группа больших солнечных пятен появляется над юго-восточным краем Солнца. Недавно произошла максимально мощная солнечная вспышка, как говорят астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

По их словам, 24 октября утром взорвалось солнечное пятно AR3869, вызвав медленную солнечную вспышку класса X3.3.

"Экстремальное ультрафиолетовое излучение от вспышки ионизировало верхнюю часть атмосферы Земли. Это, в свою очередь, повлекло за собой исчезновение коротковолнового радио в Австралии и Юго-Восточной Азии ", — объясняют на сайте.

В то же время астросиноптики также предупреждают, что этот взрыв точно вызвал СМЕ. Есть вероятность геомагнитных штормов на Земле, но конкретной даты нет.

Магнитные бури на Земле 24-27 октября

Согласно данным сайта Meteoagent, в эти дни прогнозируется лишь средняя магнитная буря в 4 балла.

В течение 24-25 октября будет держаться магнитная буря в 4 балла. После того, с 26 по 27 октября не ожидается каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях Украины испортится погода в ближайшее время.