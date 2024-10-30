Вчені знайшли найстарішу шахту у світі: їй десятки тисяч років

Люди поверталися до неї протягом тисяч років

Важко переоцінити роль вохри в розвитку людської цивілізації. Перші свідчення її використання датуються 500 тисячами років тому, тобто задовго до появи сучасної людини. А перші свідчення її видобутку у "промислових" масштабах з’явилися близько 48 тисяч років тому.

Це випливає із заяви команди університету Міссурі (США). Їх дослідження оприлюднено у журналі Nature Communications.

Команда побувала у Левовій печері на території держави Есватіні (колишній Свазіленд) та провели аналіз її порід за допомогою методу оптично стимульованої люмінесценції. Завдяки цьому вони зрозуміли, що люди приходили туди видобувати велику кількість вохри ще 48 тисяч років тому.

Цей спосіб зводиться до можливості деяких мінералів накопичувати енергію від випромінювання з оточення. Ця енергія "замикається" всередині і залишається там, поки вони знаходяться в темряві. Якщо посвітити на них (зазвичай це роблять синім або зеленим лазером), то ця енергія вивільняється, що дозволяє вченим провести вимірювання її сили та зрозуміти, як давно до мінералів не торкалися промені світла.

У ході дослідження вчені зрозуміли, що люди регулярно поверталися в це місце протягом кількох тисячоліть, а за допомогою інших методів вони змогли простежити, куди цю охру потім вивозили. І як виявилося, сировина з Левової печери транспортувалася на відстані до сотні кілометрів.

Варто зазначити, що Левову печеру відкрили у 1960-х роках, проте через відсутність методів точного датування вченим було важко оцінити її вік. Втім, вони розуміли, що це місце є дуже давнім і припускали, що йому близько 40 тисяч років. Нове дослідження більш точно встановило вік печери і визначило, що вона десь на вісім тисяч років старше ніж вважалося до цього.

Як повідомлялося раніше, вчені встановили, що найімовірніше перше колесо було винайдено у Карпатах копачами міді. Тамтешнім племенам знадобився спосіб транспортування руди з вузьких шахт, що й спричинило справжній прорив у розвитку технології.