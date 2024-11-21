Путін підвищує ставки. Чи чекати нових ударів міжконтинентальних ракет від "скаженого пса"

РФ може навіть застосувати "ядерку"

Перший удар по Україні російською міжконтинентальною балістичною ракетою свідчить про те, що не визнаний Києвом президент РФ Володимир Путін насправді підвищує ставки. Це було знаковим символічним актом.

Про це "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт РНБО у 2001—2011 рр. з питань заморожених конфліктів у Євразії Віталій Кулик. На його думку, цим ударом РФ вирішила послати сигнал про серйозність своїх намірів.

— Його варто згадати в контексті змін до ядерної доктрини РФ. Путін погрожує, відверто шантажує. І це відбувається на фоні ініціатив, які можуть бути запропоновані Трампом під час наступного переговорного треку, — підкреслив експерт.

За його словами, деякі західні країни не сприймають ядерний шантаж і не реагують на підвищення цих ставок. Кулик наголосив, що це дратує Кремль.

— Міжконтинентальна ракета – це таке попередження, що РФ має серйозні наміри, що Росію нічого не стримує від завдавання ядерного удару. З іншого боку, ядерний удар по Україні нічого не дає РФ. Він не призведе ні до капітуляції України, ні до серйозних наслідків для фронту. Можлива певна деморалізація, незначні людські втрати, — сказав експерт.

На його думку, застосування ядерної зброї матиме негативні наслідки для самої Росії з погляду на збереження групи прихильників РФ серед інших країн. Кулик вважає, що це також може ускладнити дотримання політики нейтралітету Китаєм, Бразилією та іншими "попутниками" РФ.

— Це (завдання ядерного удару. — Ред.) фактичне виведе Росію з категорії будь-якої договороспроможності в категорію "скаженого пса". Навіть Китай буде зацікавлений в тому, щоб прибрати Путіна як загрозу для глобальної безпеки, — заявив він.

Експерт нагадав, що всі меседжі, які лунають від Китаю, Бразилії, арабських країн та інших представників "Глобального Півдня", збігаються в одному — це недопущення використання ядерної зброї. За його словами, все, що може зараз робити Путін, це шантажувати.

Водночас Кулик не виключає, що РФ все ж таки може завдати ядерного удару. За його словами, це може статися як на території України, так самої РФ, наприклад, в Арктиці. Експерт також припустив, що це може бути й проведенням ядерних випробувань.

— Якщо стратегічний ядерний потенціал РФ викликає в експертів запитання, то тактична ядерна зброя у росіян є. Вони можуть її застосувати. Але щоб це сталося, необхідні певні обставини. По-перше, це неможливість досягнення паритету [на полі бою] і критична ситуація для росіян в економіці, політиці, соціалці тощо. Коли влада РФ бачить, що у неї є не потенційна, а фізична загроза існуванню режиму. І друге, це ситуація, коли потрібно надто підвищити ставки, тому що продовження війни не має ніякого сенсу. Тоді може бути принаймні спроба використання, — зазначив він.

На думку Кулика, це може бути не єдиний випадок застосування росіянами міжконтинентальної балістичної ракети проти України. За його словами, можна очікувати її нового застосування.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, уранці Росія з Астраханської області запустила міжконтинентальну балістичну ракету. За даними ЗМІ, росіяни застосували проти України ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж". Найімовірніше, удар цією зброєю припав на місто Дніпро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Він підписав основи держполітики ядерного стримування. Зазначається, що тепер "ядерку" можуть застосувати, зокрема, у разі достовірних даних про масовий пуск БпЛА і ракет на Росію.