Деякі українці можуть отримати нову грошову допомогу від Червоного Хреста

Потрібно відповідати всім 4 критеріям

Українці з Сумської області можуть отримати грошову допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Реєстрація на виплату вже відкрита.

Розмір грошової допомоги складає 30 тисяч гривень і вона надаватиметься з метою евакуації худоби чи сільськогосподарського обладнання, а також покриття витрат, пов’язаних з утриманням тварин після переїзду із територіальних громад Сумської області, де оголошено обов’язкову евакуацію. Про це йдеться в Сумській обласній державній адміністрації.

Які є умови для виплати допомоги

Вона надаватиметься мешканцям Сумської області, які відповідають усім наступним критеріям:

фактично проживають у населеному пункті, де оголошено обов’язкову евакуацію;

є дрібними фермерами, які мають обмежені ресурси;

є домогосподарствами, що знайшли безпечне місце для розміщення свого сільськогосподарського обладнання та/або худоби;

є домогосподарствами, місячний дохід яких з інших джерел, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю, не повинен перевищувати 8000 гривень на одну особу.

Список документів для реєстрації

Аби отримати виплату, особам потрібно зібрати:

паспорт заявника (1-а сторінка та сторінка з пропискою);

ідентифікаційний код заявника та всіх членів домогосподарства (або свідоцтва про народження — для дітей молодше 18 років);

довідку з банку з номером IBAN на ім’я голови домогосподарства (якщо є);

довідки про доходи всіх членів домогосподарства старше 18 років (довідка ОК-5, або ОК-7, або виписка з додатку "ДІЯ", або

друковану копію з пенсійного фонду/податкової служби, або запис в трудовій книжці), за наявності;

фото довідки про місце проживання (за наявності)

Для отримання грошової допомоги необхідно заповнити заявку за посиланням.

Виплата має здійснитись на банківський рахунок заявника або через касу ПриватБанку, якщо не має картки банку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який український бізнес може отримати значну грошову допомогу.