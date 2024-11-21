Один місяць до бою: Усик показав актуальну форму перед реваншем із Ф’юрі (фото)

Український чемпіон продовжує готуватися до супербою

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик показав свою актуальну форму рівно за місяць до реваншу з колишнім чемпіоном світу у цій ваговій категорії Тайсоном Ф’юрі. Напередодні Олександр дотримався обіцянки, яку дав олімпійській збірній України.

Відповідний знімок український чемпіон опублікував на своїй сторінці в Instagram. Олександр позував на тлі українського прапора та напису "Абсолютний". Додамо, що українець був у шоломі, а отже, у нього зараз проходять спаринг-сесії.

"Залишився 1 місяць до бою. Не можу дочекатися повернення на ринг в Ер-Ріяді", — підписав знімок Усик.

Олександр Усик за місяць до бою

Нагадаємо, бій-реванш Усик — Ф’юрі 2 відбудеться 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На шоу також виступить ще один українець – Сергій Богачук. Напередодні голова управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх назвав імена всіх боксерів андеркарда.

Додамо, що Усик і Ф’юрі перетнулися на вечорі боксу Джошуа — Дюбуа. Також Олександр та Тайсон провели першу пресконференцію, присвячену реваншу. На захід українець прибув у образі "Хітмена".