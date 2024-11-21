Під Петербургом згоріла "хатина дідуся Леніна": легендарного куреня вже немає (фото)

За фактом пожежі розпочато розслідування

У четвер, 21 листопада, у російському місті Сестрорецьк згорів натуральний макет куреня Володимира Леніна. Він був встановлений на території однойменного музейного комплексу.

Після пожежі від куреня залишилося лише згарище і випалена земля. Про це повідомляють російські соцмережі.

Відомо, що на території Курортного району Санкт-Петербурга в музейному комплексі "Курінь Леніна" згорів один з "експонатів". Як виявилося, вогонь знищив макет куреня, в якому Ленін у 1917 році ховався від ордера на арешт, виданого Тимчасовим урядом.

Солом'яна конструкція, реконструйована за образом реального куреня, повністю вигоріла. Гранітний пам'ятник та інші музейні об'єкти не постраждали.

За попередніми даними, пам’ятник міг бути знищений вандалами, однак чи це на 100% був цілеспрямований підпал — невідомо. Правоохоронці негайно зайнялися розслідуванням цієї "важливої" справи.

Також повідомляється, що під час пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини події встановлюються.

Для довідки: "Шалаш Леніна" — це музейний комплекс у Сестрорецьку, створений на місці, де у 1917 році Володимир Ленін та революціонер Григорій Зінов’єв переховувалися від арешту за звинуваченням тимчасового уряду в організації заворушень у Петрограді.

Музей заснований у 1927 році та він входить до списку культурної спадщини РФ. Тут крім сараю та макета куреня, було створено низку павільйонів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Росії досить часто трапляються абсурдні речі з пам’ятниками. Наприклад, пам’ятник червоноармійцям став "жертвою" реставраторів, а пам’ятник російському лижнику викликав шквал жартів у мережі.