Ученые нашли старейшую шахту в мире: ей десятки тысяч лет

Люди возвращались в нее на протяжении тысяч лет

Сложно переоценить роль, которую охра оказала на развитие человеческой цивилизации. Первые свидетельства ее использования датируются 500 тысячами лет назад, то есть задолго до появления современного человека. А первые свидетельства ее добычи в "промышленных" появились около 48 тысяч лет назад.

Это следует из заявления команды университета Миссури (США). Их исследование обнародовано в журнале Nature Communications.

Команда побывала в Львиной пещере на территории государства Эсватини (бывший Свазиленд) и провели анализ ее пород с помощью метода оптически стимулированной люминесценции. Благодаря этому они поняли, что люди приходили туда добывать большое количество охры еще 48 тысяч лет назад.

Этот метод сводится к способности некоторых минералов накапливать энергию от излучения из окружения. Эта энергия "запирается" внутри и остается там пока они находятся во тьме. Если посветить на них (обычно это делают синим или зеленым лазером), то эта энергия высвобождается, что позволяет ученым провести измерения ее силы и понять, как давно к минералам не прикасались лучи света.

В ходе исследования ученые поняли, что люди регулярно возвращались в это место на протяжении нескольких тысячелетий, а с помощью других методов они смогли проследить, куда эту охру потом вывозили. И как оказалось, сырье из Львиной пещеры транспортировалось на расстояния до сотни километров.

Стоит отметить, что Львиную пещеру открыли в 1960-х годах, однако из-за отсутствия методов точной датировки ученые затруднялись с оценкой ее возраста. Впрочем, они понимали, что это место очень древнее и предполагали, что ему около 40 тысяч лет. Новое исследование же более точно установило возраст пещеры и определило, что она где-то на восемь тысяч лет старше чем предполагалось до этого.

Как сообщалось ранее, ученые установили, что скорее всего первое колесо было изобретено в Карпатах копателями меди. Тамошним племенам понадобился способ транспортировки руды из узких шахт, что и привело к настоящему прорыву в развитии технологии.