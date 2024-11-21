Україну накриє снігова погода 22 листопада: про які області йдеться

Синоптик озвучила прогноз на 22 листопада

Наприкінці робочого тижня в Україні очікуються дощі у низці областей, а в деяких — сніг. Температура повітря вночі може падати до -5 градусів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє синоптик Наталія Діденко. Вона наголосила, що особливістю цього дня буде сильний вітер.

"22 листопада сніг, десь дощ, пройдуть на заході, півночі та у багатьох центральних областях. На сході та півдні без опадів", — йдеться у повідомленні.

Діденко каже, що температура повітря вночі буде в середньому від 0 до 5 градусів. Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до 0.. +4 градусів, а на півдні — від +4 до +9 градусів.

Водночас у Києві очікується мокрий сніг. Увечері можливий дощ. Також буде сильний вітер. Вночі температура повітря опуститься від 0 до -2 градусів, а вдень буде до +4 градуси.

На сайті Укргідрометцентру зазначено, що снігову погоду у п’ятницю слід очікувати у західних та північних областях. У центрі пройде сніг із дощем.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні у листопаді.