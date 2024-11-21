Від "помаранчевого" до Євромайдану: як змінювалася Тимошенко від революції до революції (фото)

Українці відзначають 20-ту річницю Помаранчевої революції та 10-ту річницю Євромайдану

Юлія Тимошенко – ветеран української політики, вона при владі вже близько 30 років. Звичайно ж події Помаранчевої революції, яка відбулася у 2004 році, та Революції Гідності у 2014 році не пройшли повз неї. Тимошенко була на Майдані, як й інші українські політики.

"Телеграф" вирішив згадати, як виглядала Юлія Тимошенко під час Помаранчевої революції та Євромайдану, і чим вона запам’яталася українцям.

Юлія Тимошенко на "помаранчевому" Майдані

Двадцять років тому 2004 року українці вийшли на протести через сфальшовані вибори, в яких нібито переміг Віктор Янукович. Більшість на той час підтримали іншого кандидата Віктора Ющенка. Саме через його "помаранчеву" президентську кампанію протестні рухи пізніше отримали назву Помаранчева революція.

Юлія Тимошенко Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко у 2004 році підтримала Ющенка та претендувала на крісло прем’єр-міністра, яке зрештою отримала, але ненадовго. Вона підтримала Ющенка і не висувала своєї кандидатури на тих президентських виборах на його користь. А потім увесь час була поряд із ним на Майдані.

Юлія Тимошенко Фото: Getty Images

Тоді Юлії Тимошенко було 44 роки і вона вже мала свою сформовану зовнішню фішку — косу, заплетену навколо голови, яка стала головним атрибутом її образу. Однак, на фото тих часів можна помітити, що іноді вона знімала косу і носила розпущене хвилясте волосся.

Юлія Тимошенко Фото: Getty Images

Ефектна поява Тимошенко на Євромайдані

Коли в Україні розпочався другий Майдан, Юлія Тимошенко була у в’язниці, куди її відправив Янукович. У розпал Революції Гвдності політика звільнили з ув’язнення і вона прямо в інвалідному візку ослаблена і трохи розпатлана ефектно з’явилася на Майдані в Києві.

Юлія Тимошенко Фото: Getty Images

Чимало українців запам’ятали, як тоді виглядала Юлія Тимошенко. Вона була вся в чорному, з набряклим обличчям, але з незмінною косою. А ще багато хто тоді звернув увагу, що незважаючи на інвалідне крісло Тимошенко була на високих підборах.

Юлія Тимошенко Фото: Getty Images

Однак після звільнення з в’язниці політик швидко відновилася і чи не наступного дня вже стала на ноги. А її образ в інвалідному візку на підборах ще довго обговорювався в соцмережах.

Юлія Тимошенко Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко Фото: Getty Images

Як Юлія Тимошенко виглядає зараз

Зараз лідеру "Батьківщини" 63 роки, вона залишається народним депутатом і з’являється у Верховній Раді у різних стильних образах. Однак косу на голові носить все рідше, віддаючи переваги більш класичним укладкам та зачіскам. Також Юлія Володимирівна захоплюється "уколами краси", які допомагають їй зберігати молодість та свіжість.

Юлія Тимошенко Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була 19-річна Юлія Тимошенко у день свого весілля. Вона була худенька і з пишною зачіскою.