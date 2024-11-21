"Цей сигнал не про ядерку": політолог про перший удар по Україні міжконтинентальною ракетою РФ

Реальної відповіді Заходу ми не побачимо

Першим ударом по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою Росія посилає сигнал міжнародній спільноті. Однак він не про "ядерку".

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив політолог Роман Єдєлєв. На його думку, міжнародна спільнота побачить трохи інший сигнал, не тільки і не стільки ескалацію ядерної загрози.

"Використання міжконтинентальної балістичної ракети є демонстрацією готовності РФ до використання такого виду озброєння. В даному випадку — по Україні, в майбутньому — за прямим міжконтинентальним призначенням. Тобто РФ знову намагається підняти ставки і лякати третьою світовою війною. Цей сигнал точно буде отриманий і оцінений. І навіть якщо реакції не послідує в публічній площині, то висновки будуть зроблені. Головне, щоб ці висновки полягали у тому, що керівництво РФ не хоче переговорів і миру, а хоче лише капітуляції України разом з усім західним світом. Треба нагадувати, що агресор розуміє лише силу. І саме спроби задобрити агресора і не допустити ескалації призвели нас туди, де ми є зараз.. — сказав він.

Демонстрація серйозності намірів наступній адміністрації США

Єделєв вважає, що цей удар, а також зміна оборонної доктрини — кроки з однією метою: тиск на США для примусу України до переговорів на умовах капітуляції.

"А інакше — подальша конфронтація між РФ і США з невизначеним завершенням аж до прямого зіткнення. Тобто знову ця гра у стратегічну невизначеність. А бізнесовий підхід до управління державою полягає у тому, щоб таких ситуацій не було, бо бізнес любить планування і спокій. Тому РФ сподівається, що спрацює", — сказав Єделєв.

Якої реакції Заходу чекати

"В кращому випадку можемо очікувати заяви про подальшу ескалацію конфлікту. Західні держави теж не хочуть лякати своїх громадян. Та і цей страх не зіграє на користь Україні насправді. Реальної відповіді ми не побачимо, застосування міжконтинентальної балістичної ракети не призведе до того, що ми отримаємо більше засобів ППО. Головне, щоб адміністрація Байдена зараз продовжила свої рішучі і довгоочікувані кроки. А далі вже будемо чекати адміністрації Трампа.", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після атаки на Україну в Росії атакували майданчик для запуску міжконтинентальних ракет.