Вже встиг пограти? Єрмак поділився відео з музикою зі S.T.A.L.K.E.R. 2

Відео політик розмістив на своїй сторінці у соціальних мережах

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який раніше вже оцінив гру S.T.A.L.K.E.R. 2 після її релізу, заінтригував українців новою публікацією у соціальній мережі.

На своїй сторінці в Telegram Єрмак опублікував відео із саундтреком з гри. Цікаво, що музика лунає зі старого радянського радіоприймача.

На цьому записі лунає пісня українського гурту SadSvit "Касета".

Як повідомляє видання Play.ua, у грі зібрано понад 400 музичних композицій. Серед них — пісні українських виконавців різних жанрів (від класики естради до сучасних виконавців), а також оригінальний саундтрек, написаний спеціально для цієї гри.

Серед іншого, гравці зможуть почути пісні таких виконавців, як Христина Соловій, Микола Мозговий, DakhTrio, Epolets, GRABAR, Jerry Heil, Хейтспіч, ZWYNTAR, Океан Ельзи, ДахаБраха, FireLake, The Hardkiss, ТНМК тощо.

Нагадаємо, розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вирішили відмовитися від російської локалізації гри та від пісень радянських та російських виконавців, які лунали у попередніх частинах, а також численних модах до гри.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вийшов перший реліз гри GTA VI. Орієнтовно гра вийде за кілька років.