Перше колесо могло з’явитися в Карпатах: воно мало специфічне призначення

Еволюція колеса відбувалася поступово та у кілька етапів

Складно уявити, яким би було життя людини, якби він не винайшов колесо. Цей пристрій справив справжню революцію близько 6000 років тому і цілком імовірно, що першими його переваги усвідомили копачі міді в Карпатах.

Є всі підстави вважати, що саме місцеві племена були змушені котити візки, коли їм знадобилося спускатися в дедалі глибші шахти. Нове дослідження оприлюднено в журналі Royal Society Open Science.

В цей час існує три головні теорії появи колеса — в Месопотамії, на північному узбережжі Туреччини та в Карпатах. Європейську теорію походження винаходу було запропоновано у 2016 році, а нове дослідження може додати аргументів на її користь.

У своїй роботі вчені використовували методи структурного аналізу та спробували пояснити, як колесо з’явилося насамперед. Вони розділили цей шлях на кілька етапів:

використання вільних валиків, які знижували тертя при переміщенні важкої скриньки, але вимагали їхнього постійного перекладання;

використання пазів у валику, що збільшувало тертя, але позбавляло потреби постійно їх перекладати;

поява осі з колесами;

відділення осі від коліс, десь 500 років після появи самого колеса.

Вчені з’ясували, що оптимальною конструкцією був би третій варіант, коли колесо та вісь невіддільні один від одного. Однак через низку проблем у древніх людей, наприклад з поворотами, вони зрештою дійшли необхідності створення колеса, що обертається окремо від осі.

Тим самим автори роботи кажуть, що винахід колеса не був результатом осяяння однієї людини, а розвивався в ході тривалого розвитку технологій того часу.

Вони також підтримують теорію про те, що колесо з’явилося саме в неолітичних товариствах Карпатських гір, де шахтарям доводилося спускатися за міддю дедалі глибше. Дослідники зазначають, що особливі умови шахт, на кшталт вузьких доріжок та замкнутого простору, вимагали від людей шукати способи позбавитися необхідності перекладати валики. Саме ця особливість зрештою могла стати ключовою у появі пристрою, без якого неможливо уявити сучасний світ.

Втім, вчені не наполягають на цій ідеї та припускають, що колесо могло з’явитися паралельно у різних місцях нашої планети.

На жаль, вчені у своїй роботі не наголошують на тому, де саме в Карпатах могло з’явитися перше колесо. Однак вони згадують, що його могли винайти представники Баденської культури на ранньому етапі існування (культура Болераз). На той час вона була поширена в Карпатах та на середньодунайській рівнині. Загалом артефакти, пов’язані з баденською культурою, знаходять на теренах сучасних Угорщини, Словаччини, Чехії та Австрії, а також в окремих регіонах Румунії та України.

Цікаво, що знахідки глиняних моделей чотириколісних візків є характерною рисою цієї культури. Очевидно, вони пишалися своїми винаходами і надавали їм особливого сенсу.

Як повідомлялося раніше, у Китаї знайшли скам’янілі яйця динозаврів діаметром всього 29 міліметрів. Це робить їх найменшими яйцями динозаврів, які колись були знайдені.