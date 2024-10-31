Рус

Земля скоро може знову відчути на собі магнітну бурю

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Космос
Космос. Фото Varta1

Світило продовжує створювати спалахи

Викид корональної маси (СМЕ) зі Сонця скоро торкнеться нашої планети. Астросиноптики попереджають про магнітні бурі найближчими днями.

СМЕ може вразити магнітне поле Землі вже 1 листопада, викликавши незначний геомагнітний шторм класу G1. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Викид корональної маси (СМЕ) вилетів у космос внаслідок вибуху нитки магнетизму 29 жовтня.

Тим часом астросиноптики з Обсерваторії сонячної динаміки NASA прогнозують, що цей СМЕ майже не торкнеться нашої планети, тому магнітна буря класу G1 малоймовірна.

Магнітні бурі на Землі протягом 31 жовтня-3 листопада

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, який складає свій прогноз шляхом інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій, наразі, 31 жовтня, на Землі тримається середня магнітна буря в 4 бали. Наступного дня, 1 листопада, очікується її спад до "зеленого" рівня коливань. Після того, з 2 по 3 листопада, не очікується будь-яких геомагнітних коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зіпсується погода на початку листопада в Україні.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік