Церковне свято 13 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб цілий рік не був фінансово нестабільним

Цього дня є низка заборон, яких варто дотримуватися

Цього четверга, 13 лютого, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобного Мартиніана Кесарійського. До переходу на новий стиль, цю подію відзначали 26 лютого.

Мартиніан Кесарійський народився близько 350 року в Кесарії Палестинській і з 18 років обрав шлях самітника, присвятивши себе молитві, посту та покаянню. Завдяки своїй відданості він отримав дар зцілення хворих і вигнання демонів.

Одного разу Мартиніан піддався спокусі з боку жінки, на ім'я Зоя, яка намагалася звести його. Однак він зберіг свою чистоту, а Зоя, розкаявшись, пішла до жіночого монастиря у Вифлеємі, де провела решту життя в покаянні.

Традиції та прикмети 13 лютого

У народі цей день відомий як Мартинів день. Віруючі моляться святому Мартиніану, просячи захисту від спокус і зміцнення сімейної вірності. Вважається, що цього дня не слід займатися рукоділлям, щоб уникнути невдач у майбутньому.

Ліс посірів — чекайте на мороз;

хмарний і похмурий день — буде пізня та непогожа весна;

мороз без снігопаду — чекайте на спекотне та посушливе літо;

сніг тане або зовсім зник — весна буде теплою.

Що не можна робити 13 лютого

не варто займатися рукоділлям - накличете невдачі;

заборонено змінювати зачіску, оскільки це може призвести до неприємностей;

не можна вживати нецензурну лексику та лаятися, щоб не притягнути негативну енергію в оселю;

робити великі покупки — цілий рік може бути фінансово нестабільним.

Іменини 13 лютого

В цей день свої іменини відзначають Василь, Володимир, Євген, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Віра, Зоя, Світлана.

Раніше "Телеграф" ділився ідеями патріотичних подарунків на 14 лютого коханій людині. Проведіть День святого Валентина незабутньо.