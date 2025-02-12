"Він програє": генсек НАТО зробив жорстке попередження Путіну

Реакція НАТО буде нищівною

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив серйозне попередження президенту РФ Володимиру Путіну. За його словами, якщо Росія наважиться атакувати Альянс, то це закінчиться для неї нищівною поразкою.

Про це він сказав на пресконференції перед засіданням "Рамштайну" у Брюсселі. За словами Рютте, в НАТО серйозно ставляться до звітів про агресивні наміри Кремля, що надходять від різних європейських розвідувальних агентств, але Альянс має хороші можливості для реагування.

"Якщо Путін атакує НАТО, реакція буде нищівною — він програє", — заявив він.

Генсек НАТО зазначив, що оборонний потенціал Альянсу є досить потужним, щоб зробити спроби агресії Росії марними.

"Нехай (Путін — Ред.) не пробує — він це знає", — додав Марк Рютте.

Однак він зазначив, що Росія, враховуючи нинішні темпи роботи її військової промисловості, може значно збільшити сили за 4-5 років. Тому НАТО має бути готовим до цього та сфокусуватися на трьох речах – підтримці України, збільшенні оборонних витрат та розвитку своєї оборонної промисловості.

Що цьому передувало

У новій оцінці загроз, проведеній Управлінням військової розвідки Данії, йдеться, що якщо Північноатлантичний Альянс не переозброюватиметься паралельно з Росією, то вже через пів року після завершення війни в Україні Москва буде готова до нового вторгнення.

"Росія бачить себе в конфлікті із Заходом і готується до війни проти НАТО. Це не означає, що ухвалено рішення про початок війни, але Росія озброюється і розвиває потенціал для ухвалення такого рішення", — йшлося у повідомленні.

За оцінками розвідки Данії, гіпотетична війна РФ проти НАТО може пройти за такими сценаріями:

Через шість місяців після припинення бойових дій в Україні РФ буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн;

після припинення бойових дій в Україні РФ буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн; Приблизно через два роки вона становитиме реальну загрозу одній або декільком країнам НАТО, тобто буде готова до регіональної війни проти кількох держав в регіоні Балтійського моря;

вона становитиме реальну загрозу одній або декільком країнам НАТО, тобто буде готова до регіональної війни проти кількох держав в регіоні Балтійського моря; Приблизно через п'ять років Москва може бути готова до широкомасштабної війни на європейському континенті без участі США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за скільки Трамп може закінчити війну в Україні.