Земля скоро может снова почувствовать на себе магнитную бурю

Светило продолжает создавать вспышки

Выброс корональной массы (СМЕ) из Солнца скоро коснется нашей планеты. Астросиноптики предупреждают о магнитных бурях в ближайшие дни.

СМЕ может поразить магнитное поле Земли уже 1 ноября, вызвав незначительный геомагнитный шторм класса G1. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Выброс корональной массы (СМЕ) вылетел в космос в результате взрыва нити магнетизма 29 октября.

Между тем, астросиноптики из Обсерватории солнечной динамики NASA прогнозируют, что этот СМЕ почти не коснется нашей планеты, поэтому магнитная буря класса G1 маловероятна.

Магнитные бури на Земле в течение 31 октября-3 ноября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, который составляет свой прогноз путем информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий, сейчас, 31 октября, на Земле держится средняя магнитная буря в 4 балла. На следующий день, 1 ноября, ожидается ее спад до "зеленого" уровня колебаний. После того, со 2 по 3 ноября, не ожидается каких-либо геомагнитных колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, испортится ли погода в начале ноября в Украине.