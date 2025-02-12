Будуть нові норми? В Раді прокоментували нашумілий проєкт контрактів для 18-24 річних військовозобов’язаних

Українців, яких не можна мобілізувати через вік, хочуть заохотити укладати контракти з Міноборони

Проєкт "Контракт 18-24", про запуск якого на цьому тижні повідомило Міністерство оборони України, і завдяки якому чоловіки віком 18-24 років зможуть укласти однорічний контракт на службу на 1 мільйон гривень, викликав хвилю негативних реакцій від чинних військових. Зокрема, парамедикиня, керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова заявила, що "цим наказом підмінюється сам сенс військової служби в воюючій країні. Це більше не про захист країни, це про вигідний контракт. Бізнес".

Натомість у Верховній Раді наголошують, що кардинальних законодавчих змін при цьому не відбулось, крім запровадження додаткових стимулів для молоді, що має намір стати на захист країни. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

- Навесні минулого року на законодавчому рівні було передбачено, що громадяни віком від 18 до 24 років під час дії воєнного стану можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. При цьому строк військової служби має становити один рік (п.3 ст. 23 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" – Авт.), – нагадав Федір Володимирович. – Тобто зараз йдеться саме про цю норму, тож я не можу сказати, що відбулись якісь кардинальні зміни в цьому питанні. За винятком додаткових мотиваційних речей. В тому, що серед них будуть й фінансове заохочення, не бачу жодної проблеми. Навпаки, це може сприяти залученню більшої кількості громадян України до укладання контрактів на проходження служби.

Ще минулої весни в законі був прописаний термін контракту для молоді

На зауваження, яке озвучують в соціальних мережах чинні молоді військові, щодо несправедливого характеру запропонованого МО проєкту, народний депутат зазначив, що їх права також мають бути враховані.

- Ми зараз говоримо про загальну "рамку" проєкту, ще жодних нормативно-правових документів, які б передбачали конкретні кроки її реалізації не ухвалено, – наголосив Федір Веніславський. – Тож логічно, що для декількох тисяч молодих людей аналогічного віку, що вже уклали контракт й пішли служити, варто передбачити також посилення пільг та гарантій.

Як з'ясувалось, ще вчора, 11 лютого, Кабмін вже затвердив Порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Про це повідомив на сторінці у Facebook Міністр оборони Рустем Умєров.

При цьому речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Єдиних новин" повідомив, що на одноразову грошову допомогу у розмірі 1 млн гривень, дійсно, зможуть претендувати й "ті військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності".

Реакція на ініціативу МО серед військовослужбовців переважно негативно

"Телеграф" звернувся до МО з проханням надати роз'яснення, а чи зможуть молоді військові, що вже перебувають у війську, розраховувати на інші "плюшки", передбачені програмою "Контракт 18-24". Серед яких, зокрема, нульова ставка на іпотеку, можливість звільнитися через рік служби (дехто попри юний вік на фронті довший термін), право вільного виїзду на кордон та гарантоване звільнення від мобілізації тощо. А також скільки коштів потрібно для забезпечення всіх заявлених виплат і пільг, та на яку кількість "свіжої" і молодої крові у війську розраховували посадовці при запровадженні програми. Відповідь на запит буде опублікована на нашому сайті.

У пропозиції МО для молоді військові вбачають демотивацію для тих, хто вже у війську

Нагадаємо, ініціатива від міністерства з річним контрактом для молоді стала тригером і тому, що для тих, хто вже перебуває у війську, немає чітких термінів завершення служби. Й наразі, за словами Федора Веніславського у парламенті відсутні законодавчі ініціативи щодо змінення термінів служби для мобілізованих. А на сьогодні, як відомо, призвані по мобілізації після 24 лютого 2022 року українці служать до закінчення воєнного стану або проведення демобілізації.

Як повідомляв "Телеграф", про "спеціальні контракти" для молоді першим повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Reuters.