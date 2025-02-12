Вітання з днем народження жінці українською: красиві побажання

Нехай ці привітання допоможуть зробити день народження особливо яскравим та незабутнім

День народження – це особливе свято для кожної жінки. Це день, коли вона отримує море уваги, теплих слів і приємних сюрпризів. Жінки люблять цей день, адже він наповнений магією, радістю та відчуттям, що вони важливі та кохані. Немає нічого ціннішого, ніж щирі слова привітань, які можуть зробити цей день незабутнім.

Саме тому так важливо не пропустити можливість привітати іменинницю з її святом. Привітання мають передати всю вашу щирість і теплоту. Чи то ніжні, душевні побажання, чи веселі та жартівливі – головне, щоб вони були від серця. "Телеграф" зібрав прекрасні привітання для жінки, які допоможуть зробити іменинницю ще щасливішою.

Привітання з днем народження для жінки

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Вітаю тебе з Днем народження! 🎂 Нехай у твоєму житті буде стільки щастя, скільки зірок на небі, а стільки радості, скільки хвиль у морі! Будь завжди усміхненою, натхненною та щасливою! 💖✨

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Нехай у цей прекрасний день твоє серце співає від радості, а душа наповнюється теплом! Бажаю тобі здійснення найзаповітніших мрій, гармонії та багато чарівних моментів! 🎊💃

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Дорога імениннице! 🌹 Бажаю, щоб кожен день приносив тобі нові можливості, цікаві подорожі та незабутні пригоди! Здоров’я, кохання та нескінченної енергії! 🎁🎈

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З Днем народження, красуне! 💄✨ Бажаю сяяти, як зірка, бути ніжною, як квітка, і сильною, як океан! Нехай кожен твій день буде сповнений любові та радості! 🌟🌊

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Нехай твоє життя буде схоже на казку! 🎀 Щоб мрії здійснювалися легко, удача ніколи не залишала, а серце було переповнене щастям! Будь щасливою сьогодні і завжди! 💕🎉

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Вітаю тебе, найчарівніша жінко! 👑 Бажаю здоров’я, кохання та здійснення усіх бажань! Нехай кожен день буде наповнений приємними моментами, радістю та усмішками! 😊💫

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Сьогодні твій день, і нехай він буде таким же прекрасним, як ти! 💖 Нехай життя дарує тобі тільки приємні сюрпризи, море позитиву та океан любові! 🌊🎈

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Дорога наша імениннице! 🎀 Нехай у твоєму житті буде багато сонячних днів, приємних моментів і щирих людей поруч! Бажаю гармонії, миру та жіночого щастя! 🌞💝

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З Днем народження, прекрасна леді! 💃 Бажаю тобі бути коханою, щасливою і завжди сяяти від радості! Нехай всі мрії збуваються, а серце сповнюється теплом і ніжністю! ❤️🎁

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Бажаю тобі, щоб кожен день приносив нові емоції, гарні враження та багато теплих усмішок! 😊 Нехай життя буде яскравим, як веселка, і солодким, як шоколад! 🌈🍫

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Вітаю з Днем народження! 🎉 Нехай щастя стане твоїм вірним другом, любов – постійним супутником, а удача – невід’ємною частиною життя! 💕🍀

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Бажаю тобі в цей день радості, ніжності й тепла! 🌺 Нехай кожен твій крок веде до нових перемог, а кожен момент дарує натхнення та насолоду життям! 🌟🎂

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З Днем народження, красуне! 💖 Бажаю бути найщасливішою жінкою у світі, купатися в любові, жити в гармонії та насолоджуватися кожним днем! 🎀✨

Вітання з днем народження жінці у віршах

З днем народження, хороша і чудова!

Будь щаслива і весела, і здорова,

Будь чарівна, загадкова і кохана,

Будь жадана, і як сонце, незрівнянна.

Мрія хай тебе до неба підіймає,

Щастя я тобі жіночого бажаю,

Хай отримаєш усе, що тільки хочеш,

Наче зіроньки, хай сяють твої очі!

***

У день народження бажаю

Краси, натхнення, позитиву.

В вікно хай сонце заглядає,

Веселка буде після зливи.

Хай злагода панує в домі,

В душі — гармонія і мир.

Ніколи не сивіють скроні,

На плани вистачає сил!

***

Привітну, ніжну, гарну і чарівну

Вітаю з днем народження царівну!

Бажаю на віку одного щастя,

Покрову Божого, небесного причастя.

Щоб поруч були друзі незрадливі,

Щоб дні були веселі і щасливі.

Тепла я зичу і багато дива,

Чарівна будь, весела і щаслива!

***

Нехай здійсняться Ваші мрії,

На краще збудуться надії.

Господь пошле щасливу долю,

Були щоб завжди молодою.

Збиратися сімейним колом,

Хай друзі будуть завжди поруч.

Хай щастя іскорка палає,

Із днем народження вітаю!

***

До Вас завітало чарівне свято,

Хочу з народження днем привітати.

Днів Вам яскравих і кришталевих,

Будьте прекрасні, як королева.

Сонячних і чудових світанків,

Гарного настрою кожного ранку,

Щастя у домі, миру в душі,

Щоб залишались завжди молоді!

***

Весела і гарна, чудова й привітна,

Не жінка, а мрія, а пісня пісень,

Ти, наче калина, квітуча й тендітна,

Вітаю у твого народження день!

Хай щастя ріка не всихає ніколи,

А зірка удачі хай вічно горить,

Хай буде прекрасним життя, наче поле,

Чудовою буде нехай кожна мить!

Листівки з днем народження для жінки українською мовою