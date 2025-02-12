Трамп розповів, де зустрінеться з Путіним і чи готовий бачити Україну в НАТО

Американський президент розповів про перспективу завершення війни Росії проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що може провести зустріч з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії. Крім того, він повідомив, що не вважає за доцільне членство України в НАТО.

Про це він розповів під час розмови з журналістами у своєму кабінеті у Білому домі. Його слова наводить журналістка CBS Дженніфер Якобс.

Трамп розповів, що провів гарні розмови з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. При цьому він висловив думку, що Путін нібито "хоче миру".

"Думаю, я міг би з великою впевненістю сказати: він хоче, щоб це закінчилося", — сказав Трамп.

Він окремо додав, що не бачить можливим членство України в НАТО.

"Я не думаю, що це доцільно", — сказав американський президент.

Трамп підкреслив, що США продовжать надавати допомогу Україні, але хочуть, щоб її було "захищено". Швидше за все, він мав на увазі введення контролю за її використанням.

Крім того, він назвав "малоймовірним" те, що Україна зможе повернути окуповані території.

Як повідомлялося раніше, слова Трампа про НАТО пролунали у відповідь на заяву нового міністра оборони США Піт Хегсета, який не вважає реалістичним сценарієм вступ України до НАТО та вихід на кордони до 24 лютого 2022 року.