Дзвінок Трампа Зеленському та Путіну: мережу розривають яскраві меми

"Телеграф" зібрав найяскравіші фотожаби та меми

У середу, 12 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а до цього він провів аналогічну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Це не залишило без уваги користувачів інтернету та соцмережі буквально "вибухнули" мемами та фотожабами.

"Телеграф" зібрав добірку найцікавіших картинок та висловлювань за підсумками дзвінків Трампа лідерам України та Росії.

На картинках нижче українці почали жартувати з Ілона Маска, який всюди супроводжує Дональда Трампа, та Андрія Єрмака, якого називають "правою рукою" Володимира Зеленського.

Також розмова Трампа з Зеленським і Путіним розсмішила користувачів соцмереж, які влучно підмітили той факт, що всі вони розмовляють різними мовами і зовсім не розуміють один одного:

Ще один мем був присвячений темі затримання зрадника Козюри особисто головою СБУ Василем Малюком. На картинці зображено те, як українські користувачі соцмереж відреагували на дзвінок Трампа Путіну:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Козюра з Малюком стали героями мемов. Причиною стало те, що Служба безпеки України викрила керівника Штабу Антитерористичного центру СБ, а затримував зрадника особисто голова СБУ Василь Малюк.