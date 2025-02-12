Директор експертно-аналітичного центру "Діалог" спеціально для сайту "Телеграф" пояснив, що може означати візит Стівена Віткоффа до Москви.

Перший гонець відправився по звичній для Трампа-бізнесмена траєкторії отримання бізнесової вигоди від вкладень. У даному випадку — це домовленість з Києвом про доступ до українських надр із сумою угоди в 500 млрд доларів. В обмін на підтримку України.

На цьому напрямі — найбільший прогрес. Бо один із пунктів торішнього "плану перемоги" Зеленського про видобуток українських корисних копалин спільно із західними компаніями був виписаний спеціально під Трампа.

Пропозиція Трампу сподобалась від самісінького початку, коли він був ще кандидатом у президенти. Після вступу у повноваження новому господарю Білого дому знадобилися кілька тижнів, щоб між планами з освоєння Гренландії та Сектора Газа зайнятися українськими надрами.

Як зайнявся, почав діяти дуже швидко. Лише за декілька днів сформулював пропозицію, аргументував, чому США в обмін на свою допомогу Україні має тримати "щось коштовне", повідомив про принципову згоду президента Зеленського. І ось цього тижня до Києва прибуває його посланець — міністр фінансів США Скотт Бессент. Він оформить перший драфт угоди "Надра в обмін на підтримку".

Другий трек — дипломатичний — набагато складніший. І цього тижня на Мюнхенській безпековій конференції впливові члени команди Трампа на чолі з віце-президентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо та очільником Пентагону Пітом Хегсетом проводять складні переговори з лідерами європейських країн щодо шляхів досягнення сталого миру в Україні і надання Україні гарантій безпеки.

Але на відміну від бізнес-треку із угодою "Надра в обмін на підтримку" тут все буде набагато складніше та довше. Бо станом на сьогодні позиції США з одного боку та Європи разом з Україною у підході до 1) завершення війни в Україні, 2) досягнення сталого миру і 3) надання гарантій безпеки України дуже різняться. Дуже. Члени команди Трампа (зокрема, Джей Ді Венс), які почали переговори із європейськими політиками, це вже побачили.

Дається взнаки відмінність у стартових підходах сторін. Україна разом з європейськими партнерами зацікавлена закінчити війну сталим миром і надійними гарантіями безпеки для нашої країни. До надання яких мають долучитися Штати і Європа. Трамп поки більше орієнтується на припинення вогню, після чого європейці самі мають вирішувати питання з безпекою України.

Хоча тут важливе те, що у Трампа станом на зараз чіткого мирного плану нема. Члени його команди лише після своїх зустрічей в Європі підготують пропозиції до цього плану. Частину з яких Трамп використає у роботі над своїм мирним планом. І не факт, що цей план як закінчений документ з’явиться в досяжному майбутньому. Він цілком може вийти "набором карт на столі", тобто набором різних опцій, які залежно від обставин будуть чи не будуть застосовані.

Але жодних непереборних перешкод тут нема. Просто треба одразу усвідомити, що у разі угоди в трикутнику США — Європа — Україна на нас чекає дуже довгий і непростий процес.

І, нарешті, третій трек — перемовини Трампа з Володимиром Путіним. Тут теж, як і у випадку з угодою "Надра в обмін на допомогу Україні", команда Трампа просувається дуже швидко. Після повідомлення Трампа про телефонні переговори з Путіним минуло декілька днів. І ось довірена особа і друг Трампа, теж забудовник Стівен Віткофф, навідався до Москви.

Формально — щоб забрати колишнього працівника посольства США в РФ Марка Фогеля. Який був заарештований у Росії за звинуваченням у ввезенні медичної марихуани у серпні 2021 року. У червні 2022-го йому присудили 14 років позбавлення волі.

Фактично ж із великою часткою вірогідності — щоб передати особисто президенту Путіну важливі меседжі від Дональда Трампа.

Дуже близький до Трампа телеканал Fox News (настільки близький, що його ведучий Піт Хегсет був призначений Трампом пів місяця тому міністром оборони США) час від часу ділиться інсайдами про президента та його оточення. Поділився він таким інсайдом й щодо візиту Віктоффа до Москви: за даними телеведучого Fox News Шона Ханніті, Стівен Віткофф під час візиту до Москви міг мати понад 3,5-годинну зустріч з президентом РФ Владіміром Путіним.

Ведучий не розкрив, про що йшлося під час вірогідної розмови з Путіним. Проте відомо, що декілька тижнів тому Трамп таємно залучив Стівена Віткоффа працювати поруч із Кітом Келлогом для підготовки пропозицій завершення війни в нашій країні.

У відносинах Вашингтона і Москви є така практика: коли американському керівництву потрібно донести чуттєву і дуже важливу інформацію в Кремль, вони відряджають до Москви довірених осіб. Які під час особливих зустрічей з кремлівськими віпами докладно і досить відверто обговорюють цю інформацію.

Попереднім таким візитом до Москви була поїздка директора Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса в листопаді 2021-го року. Туди його направив президент Байден, щоб отримати відповідь про наміри Росії щодо України та попередити, що США знають про цілі переміщення російських військ біля українського кордону.

Якщо зараз зустріч Віткоффа і Путіна дійсно мала місце, то вона показує, що Трамп твердо дотримується свого переконання, що "великим хлопцям" простіше домовитися між собою напряму. Без зайвих посередників.

Але він буде змушений змістовно працювати також і по інших напрямах — у відносинах з Україною і Європою. Бо разом зі США Європа також надає величезну підтримку Україні й сама готується воювати з Путіним. А Україна, поки її Сили оборони стримують агресивну Росію, є суб’єктом, а не об’єктом світової геополітики. Тому просто оформити "договірнячок" з Путіним без врахування позиції Європи і України Трампу не вдасться.