Зеленський розповів, про що говорив з Трампом

У розмові порушили теми війни Росії проти України та двосторонньої співпраці зі США

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив із американським колегою Дональдом Трампом. За його словами, в основному йшлося про двосторонню співпрацю.

Про це він повідомив у своєму telegram-каналі. Зеленський зазначив, що Трамп розповів йому про що говорив з Володимиром Путіним раніше 12 лютого.

"Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом", — повідомив він.

Також під час розмови обговорювався візит до України міністра фінансів США Скотта Бессента, підготовка угоди з безпеки та щодо видобутку ресурсів.

Зеленський зазначив, що під час розмови обговорювалися подальші кроки для зупинення російської агресії та гарантування тривалого міцного миру.

Як повідомлялося раніше, перед розмовою із Зеленським Трамп провів розмову з Путіним. Розмова тривала півтори години.