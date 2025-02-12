Трамп провів розмову з Путіним, - CNN

У середу, 12 лютого, стало відомо, що президент США Дональд Трамп провів нібито телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним

Про це повідомляє CNN. Трамп у своїй соціальній мережі розповів, про що говорив із Путіним.

"Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара і багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато", — написав він.

За його словами, кожен говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку матимуть від спільної роботи. Він заявив також, що спочатку погодились зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією та Україною.

"Президент Путін навіть використав дуже сильний девіз моєї передвиборчої кампанії: "ЗДОРОВИЙ СЕНС". Ми обидва дуже сильно в нього віримо", —додав він.

Трамп також повідомив, що з Путіним домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни одне одного. У його розмові було і те, що команди негайно розпочнуть переговори.

"Ми почнемо з того, що подзвонимо Президенту України Зеленському, щоб проінформувати його про нашу розмову, що я і зроблю просто зараз. Я попросив Державного секретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з національної безпеки Майкла Волтца і посла та спеціального посланця Стіва Віткоффа очолити переговори, які, я впевнений, будуть успішними. Мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був Президентом, але вона сталася, тому вона повинна закінчитися. Більше не має бути втрачено жодного життя!", — підсумував він.

Окрім цього, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розмова тривала півтори години. А Володимир Путін запросив Трампа у Москву.