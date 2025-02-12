Кохай українською: ніжні слова для вашої половинки

Особливе місце посідає слово "кохати", що має глибше та чуттєвіше значення, ніж загальновживане "любити"

Українська мова багата на красиві та милозвучні слова, особливо коли йдеться про кохання. Замість звичного "люблю", скажіть "кохаю" – це слово має набагато більше романтичний відтінок.

Тарас Шевченко закликав "кохатися", тож не соромтеся використовувати це слово частіше.Ось декілька колоритних українських слів та виразів, щоб висловити свої почуття

Про почуття українською

Шаленію від тебе – ці слова додадуть пристрасті у ваші стосунки.

Залюблений – сповнений любові, пристрасті, закоханий, зачарований.

Я для тебе небо прихилю – якщо готові на все заради коханої людини, сміливо кажіть це.

Серденько – ніжний епітет, яким можна називати як чоловіка, так і жінку.

Крихітка – пестливе слово, що дарує відчуття опіки та турботи.

Ясочка – так колись парубки називали гарних жінок.

Кралечка – нагадуйте своїй обраниці, що вона завжди красива.

Лебідка – ніжне звертання до коханої, щоб заспокоїти її.

Солоденький – так можна назвати коханого чоловіка після поцілунку.

Жайворонок – прекрасне слово для романтичного ранку з коханим.

Походження слова "кохати"

Дієслово "кохати" походить від праслов'янського "кохати" ("доглядати, дбати"), яке, своєю чергою, пов'язане з індоєвропейським коренем "kos", що означав "чесати, гладити, пестити".

Відмінність між "коханням" і "любов'ю"

В українській мові існує семантичне розрізнення між "коханням" як палкою емоцією та "любов'ю" як загальнішим поняттям. "Кохання" має більш тілесний та чуттєвий контекст, тоді як "любов" може не мати контексту пристрасті. У дорадянські часи "любов" часто використовували у контексті "любов до Бога".

Микола Томенко, теоретик українського кохання, вважає, що слово "кохання" має поетичний та ірраціональний зміст, характеризується почуттєвістю та романтизмом. Кохання – це самозречення та принесення себе в жертву почуттям, тоді як любов – це взаємопідтримка.Тарас Шевченко у своїй інтимній ліриці змальовував кохання як цнотливе і ніжне почуття, сповнене внутрішньої сили, вірності та відданості.

Раніше "Телеграф" розповідав, як не зганьбиться на День святого Валентина. Тобто, як красиво називати коханих українською.