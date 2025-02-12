Це "удар" по Зеленському? Реакція західних ЗМІ на розмову Путіна та Трампа

Світові ЗМІ проаналізували розмову двох президентів

У середу, 12 лютого, президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову.

"Телеграф" зробив добірку публікацій провідних західних ЗМІ на цю тему. Розглянемо на прикладі таких видань, як Politico, Daily Mail, New York Times та Bloomberg.

Politico

У публікації видання йдеться про те, що Трамп нібито готовий нормалізувати відносини США з Росією та вірить Володимиру Путіну. Сама ситуація нібито продемонструвала дивовижне зрушення у зовнішньополітичній стратегії Сполучених Штатів Америки, пише видання.

Bloomberg

Видання зазначає, що підхід Трампа до проблеми війни в Україні відрізняється від підходу Байдена. Якщо адміністрація Байдена дотримувалась правила "Ніщо про Україну без України не обговорюється", то дії Трампа можуть бути іншими.

Крім того, Байден з 2022 року не спілкувався безпосередньо з Путіним, а зосередився на наданні Україні військової допомоги, пише Bloomberg.

New York Times

Як зазначає NYT, для Трампа основним пріоритетом є знайти всі можливі шляхи для припинення російсько-української війни. Водночас, американський президент захоплюється Путіним і навіть назвав його "генієм" після вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, пише видання.

Daily Mail

Сайт Daily Mail пише: призупинення надання Україні американської військової допомоги стало для Володимира Зеленського ударом.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, новий міністр оборони США Піт Хегсет не вважає реалістичним сценарієм вступ України до НАТО та вихід на кордони до 24 лютого 2022 року.