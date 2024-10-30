Похолодання та мокрий сніг? Синоптикиня дала прогноз на початок листопада

Останній місяць осені почнеться зі зниження температури

Жовтень в Україні був теплим та сонячним, але вже на початку листопада очікується похолодання. Вже 2-4 листопада в окремих районах країни можливий мокрий сніг.

"Про сніг ми ще не можемо говорити. Через атмосферний фронт, який проходитиме з півночі, мокрий сніг за прогнозом можливий 2 листопада тільки в Карпатах, а 4 листопада, можливо, на північному сході України, але йдеться про змішану фазу опадів", — розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха OBOZ.UA.

За її прогнозом, найближчими вихідними (2-3 листопада) стане прохолодніше, проте критичного зниження температури не буде. Ночами стовпчики термометрів показуватимуть 0… +6 градусів. На сході місцями можливий невеликий мороз. В денні години у більшості областей очікується +5… +11 градусів, на півдні до +14 градусів.

"На цьому тижні дещо ослабне антициклон, який забезпечував нам погоду без опадів, тому можуть бути невеликі дощі. У західних областях 30 жовтня, у північних, центральних, а в денні години і в східних областях – 31 жовтня", – попередила синоптикиня, додавши, що це буде "невеликий дощ та мряка".

Нагадаємо, раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що вже найближчими днями характер погоди в Україні, а також на більшій частині Східної Європи істотно зміниться. З по 1 по 3 листопада серія атлантичних циклонів стане причиною негоди на більшій частині території України, за винятком крайнього заходу. У північних та західних регіонах варто очікувати дощів, подекуди з мокрим снігом.