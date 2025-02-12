Таємна угода РФ з США та "поступки" перед Путіним: про що говорив Зеленський в інтерв’ю The Economist

Зеленський вважає, що угоду про завершення війни можуть готувати без участі України

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist заявив, що не отримував жодних конкретних пропозицій щодо врегулювання війни від адміністрації Дональда Трампа. За його словами, контакти з новою владою США були мінімальними – після зустрічі у вересні відбулося лише кілька дзвінків.

Про це глава держави повідомив у новому інтерв’ю. Він переконаний, що наразі не існує жодного "мирного плану", оскільки Україна не отримала жодних офіційних пропозицій, а дипломати не залучені до переговорів. Зеленський зізнався, що дізнається про можливі контакти між Білим домом і Кремлем лише з публікацій у ЗМІ.

Попри відсутність офіційної інформації, президент підозрює, що певні обговорення тривають, але без участі Києва. Найбільшою загрозою він вважає потенційну угоду між Трампом і Путіним, укладену без врахування інтересів України.

Зеленський очікує, що чіткіша позиція США стане зрозумілою під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Українська делегація зустрінеться з представниками США, зокрема з віцепрезидентом Дж. Д. Вансом, який раніше заявляв, що йому "байдуже, що станеться з Україною".

Перед конференцією Трамп написав у соцмережах, що підтримка України "не принесла значних результатів" і що "війна МАЄ і МУСИТЬ закінчитися скоро". Зеленський також розкритикував пропозицію нового держсекретаря США Марко Рубіо, який заявив, що і Росія, і Україна повинні йти на поступки заради миру. Президент вважає, що від України вимагають занадто багато, тоді як саме вона не є агресором. Він підкреслив, що сама готовність Києва сісти за стіл переговорів із Путіним уже є значною поступкою та порівняв можливі переговори з Путіним із гіпотетичною ситуацією, у якій світ після Другої світової війни шукав би компроміс із Гітлером.

"Уявіть, що Гітлер не вчинив самогубство. Уявіть, що після всього, що він зробив євреям… люди сказали: гаразд, нумо шукати компроміс", – наголосив він.

Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів лише за умови реальних гарантій безпеки, які стримають Росію від нової агресії. Однак він визнає, що США та деякі європейські країни поки не готові надати Києву такі гарантії. При цьому вступ України до НАТО залишається малоймовірним через позицію США, Німеччини та Угорщини. За словами Зеленського, Будапешт міг би змінити свою позицію, якби Трамп дав відповідний сигнал. Президент застеріг Захід від ілюзії, що швидке завершення війни через поступки Києва зробить їхнє життя легшим.

"Я не хочу нікого лякати. Але вона (війна) прийде. Я просто кажу вам факти", – попередив він.

За словами Зеленського, Росія продовжує збільшувати свої військові сили – минулого року армія РФ зросла на 140 тисяч військових, цього року додасть ще 150 тисяч. Президент також вважає хибним припущення, що ці війська атакуватимуть лише Україну. За його словами, цілком реалістичним є варіант наступу РФ на Литву чи Польщу.

Зеленський навів військові розрахунки, які, за його словами, показують реальну небезпеку для Європи:

У Росії 220 бригад (від 3,5 до 5 тисяч військових у кожній),

В України 110 бригад,

У всіх країнах Європи разом – лише 80.

"Ви розумієте, що відбувається? Без України Європа буде окупована", – підкреслив президент.

Зеленський запевнив, що українські війська утримують позиції та серйозного просування російської армії немає. Водночас Росія залучає КНДР, оскільки в неї "немає сильної армії", проте вона має велику кількість солдатів.

Президент також повідомив, що Україна мобілізує приблизно 30 тисяч осіб щомісяця.

Окремо Зеленський прокоментував заяву спецпосланця Трампа генерала Кіта Келлога, який стверджував, що Україна могла б провести вибори навіть у воєнний час. Президент відкинув цю ідею, пояснивши, що в таких містах, як Харків, де щодня відбуваються російські обстріли, вибори організувати просто неможливо.

Зеленський наголосив, що не дасть Путіну використати зміну влади в США, щоб обійти Україну в переговорах.

"Дивіться, я не дам Путіну перемогти. Це те, заради чого я живу", – підсумував президент.

Раніше "Телеграф" писав, що новий секретар НАТО Піт Гегсет вважає, що вступ України до НАТО та повернення до державних кордонів, які існували станом на 24 лютого 2022 року, не є реалістичними прагненнями. Володимир Зеленський заявив, що ідея розміщення європейської озброєної місії без серйозних гарантій НАТО не виглядає дієвою та додав, що НАТО або має прийняти Україну до складу альянсу, або бути на території держави фізично.